Xbox Summer Game Fest : plus de 60 démos de jeu à télécharger dès le 21 juillet

Dans le cadre du Summer Game Fest, Xbox a concocté un événement original pour tous ses joueurs. Du 21 au 27 juillet, ils vont pouvoir télécharger gratuitement les démos de plus de 60 jeux.

Si Xbox ne nous a pas gratifiés d’une conférence 20/20 en juin comme promis, et en attendant de savoir si celui de juillet aura bien lieu dans le courant de la semaine du 20 comme l’annonce la rumeur, la firme de Redmond a annoncé la tenue d’un événement d’un autre genre. Et ce sont les fans qui devraient être ravis ! Durant une semaine, ils vont pouvoir télécharger gratuitement plus de 60 démos de jeux, qui ne seront pas tous des jeux indépendants ID@Xbox.

Du 21 au 27 juillet, le Summer Game Fest Demo Event va offrir des jeux « flambant neufs » sur Xbox One. Il ne s’agira pas de démos de jeux disponibles à l’achat, comme c’est souvent le cas, mais bel et bien de titres en cours de développement. À l’instar de ce que l’on peut souvent essayer sur des salons très en amont des sorties. Les jeux qui seront proposés par Xbox ne seront, pour beaucoup, pas terminés avant plusieurs mois.

Si les conférences en ligne peuvent remplacer les présentations d’un salon comme l’E3, Microsoft avait choisi depuis deux ans d’ouvrir son événement de Los Angeles également au public pour que celui-ci puisse aussi s’essayer à ses futurs jeux au même titre que la presse ou les professionnels. Une dimension que n’a pas pu permettre l’épidémie de coronavirus. Le géant américain a ainsi trouvé un subterfuge pour garder ses fans alertes.

Comment va se dérouler ce Summer Game Fest Demo Event ?

À compter du 21 juillet, l’interface de la Xbox One va laisser apparaître sur la page d’accueil un espace regroupant les démos de l’événement. Elles seront téléchargeables gratuitement.

Vous n’aurez que jusqu’au 27 juillet inclus pour les essayer. Xbox précise que certaines démos pourront réapparaître au fil des mois et de leur développement.

Les premiers jeux connus :

Cris Tales : un JRPG à travers le passé, le présent et le futur où vos choix ont un impact immédiat sur votre avenir.

Destroy All Humans ! Remake : incarnez un extraterrestre venu envahir la Terre des années 1950.

Haven : deux amants tentent de rester ensemble sur une planète abandonnée.

Hellpoint : un action-RPG au sein d’une station spatiale abandonnée, peuplée de créatures monstrueuses. En solo, à plusieurs en local ou en ligne.

Skatebird : des oiseaux qui font du skateboard au milieu de pailles, rubans adhésifs et autres agrafeuses.

The Vale : Shadow of the Crown : un jeu base sur l’importance du son 3D, dans un univers médiéval. Une expérience nouvelle pour les joueurs voyants comme malvoyants.

Raji : An Ancient Epic : une jeune fille de l’Inde ancienne est l’élue et doit sauver l’humanité d’une invasion démoniaque.

Welcome to Elk : une balade sur une île étrange où tous les personnages ont des choses à dire.

Au total, Xbox évoque entre 75 et 100 jeux présentés durant cette semaine-là, la liste définitive devrait être connue à l’approche du 21 juillet.