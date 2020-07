Xbox Games Showcase : Microsoft date sa grande conférence de juillet

Microsoft annonce sa conférence Xbox Games Showcase pour le 23 juillet. Cet événement est très attendu et pourrait être déterminant dans l'histoire de Xbox.

Dès le début du mois de mai, Microsoft nous avait donné rendez-vous pour plusieurs événements dédiés à la Xbox Series X et à xCloud au cours de l’été, et ce, jusqu’au lancement de la future console. Les festivités avaient (mal) commencé avec un Inside Xbox dédié aux jeux des éditeurs tiers pas forcément convaincants, et Microsoft avait annoncé qu’un autre événement en juillet serait centré sur ses propres jeux issus des Xbox Game Studios.

Ce grand événement de juillet, qui doit en partie remplacer la conférence de l’E3, salon annulé cette année à cause de l’épidémie de coronavirus, est attendu avec beaucoup d’impatience. Aujourd’hui, Microsoft nous livre la date et l’heure de cette prochaine grande prise de parole.

Date et heure de la conférence Xbox 20/20 de juillet

Cette fois, Microsoft n’a fait aucune promesse autour de son événement et s’est contentée d’en préciser la date. La marque nous donne rendez-vous le 23 juillet à partir de 18 heures sur YouTube ou Twitch (et non plus Mixer qui s’arrête le 22 juillet), pour la présentation des jeux Xbox.

Il s’agit sans aucun doute de l’une des conférences les plus importantes de l’histoire de Xbox, si ce n’est la plus importante. La branche gaming de Microsoft n’a clairement pas passé une très bonne génération de consoles avec la Xbox One et s’est ressaisie sur ces dernières années avec des initiatives pro-consommateurs comme la rétrocompatibilité, l’accessibilité ou le crossplay, mais surtout avec de grands investissements autour de ses studios.

Aujourd’hui, Microsoft possède une quinzaine de studios pour travailler sur les prochaines exclusivités du Xbox Game Pass et c’est lors de cette présentation du 23 juillet qu’ils devront montrer de quoi ils sont capables pour porter la future Xbox Series X. Il n’y a plus qu’à attendre.