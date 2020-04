Xbox Series X : on sait quand seront présentés les jeux du lancement

Dans quelques jours, Microsoft va dévoiler le catalogue des jeux disponibles au lancement sur sa console Xbox Series X.

Nous savons déjà plusieurs choses sur la Xbox Series X, mais les responsables de la future console veulent évidemment faire monter l’impatience des utilisateurs pour tenter de les séduire davantage que la rivale PS5. Dans cette optique, on apprend, via un message posté sur Twitter, qu’une présentation du catalogue de lancement est prévue dans les jours qui viennent.

« Vous voulez voir des jeux pour la Xbox Series X ? Nous voulons vous montrer des jeux pour la Xbox Series X », affirme le compte officiel de Xbox.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020