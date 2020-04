Xbox Series X : Microsoft France aimerait proposer la console en abonnement

C'est officiel, Microsoft France travaille à importer l'offre Xbox All Access en France. Elle permet de payer une console par abonnement, plutôt que comptant.

Les jeux vidéo sont de plus en plus accessibles, mais le prix d’une nouvelle console de jeu représente souvent un frein important.

C’est d’autant plus le cas pour les consoles nouvelles générations comme la Xbox Series X, dont les caractéristiques rivalisent avec des PC à plus de 1300 euros.

Pour aider à lisser ce prix, Microsoft a lancé l’offre Xbox All Access.

Appliquer le modèle du smartphone

Cette offre permet de ne pas payer la console, mais à la place de s’abonner pour une durée de 24 mois à un forfait chez Microsoft.

Ce forfait intègre un accès à la console, sans coût supplémentaire, mais aussi un abonnement Xbox Game Pass Ultimate qui inclut le Live Gold et des centaines de jeux à télécharger.

Selon la console souhaitée, le prix de l’abonnement peut varier entre 20 dollars par mois pour la Xbox One S All Digital et 31 dollars par mois pour la Xbox One X.

C’est exactement ce que proposent depuis longtemps les opérateurs de téléphonie mobile. Il s’agit d’un achat à crédit, épaulé par un abonnement à des services.

Microsoft veut proposer l’abonnement en France

La directrice de Xbox France Ina Gelbert a pris la parole sur Twitter pour indiquer que ses équipes travaillaient à proposer l’offre Xbox All Access en France.

Le but ? Pouvoir permettre aux joueuses et joueurs de rapidement faire l’acquisition de la Xbox Series X à moindres frais le jour de l’achat, tout en bénéficiant du Xbox Game Pass.

Malheureusement, le confinement semble freiner l’arrivée de l’offre en France d’après Ina Gelbert. Il faut dire que pour réussir à proposer son Xbox All Access, Microsoft doit s’entourer de partenaires commerçants, mais aussi, et surtout financier.

L’offre Xbox All Acces est pour le moment réservé à trois pays seulement : aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l’Australie. Signe que son lancement est encore complexe.