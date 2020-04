Xbox Series X : un changement « aussi drastique que le passage de la 2D à la 3D » pour Microsoft

Phil Spencer ne tarie pas d’éloges au sujet de la prochaine Xbox Series X. Sur Twitter, le PDG de Xbox Games Studios affirme que grâce à l’ensemble des technologies embarquées par la console nous connaîtrons une révolution comparable au passage de la 2D à la 3D. Rien que cela.

Coronavirus ou non, Xbox a décidé de maintenir ses plans. Alors que la bataille entre la PS5 et la Xbox Series X ne fait que commencer, Sony et Microsoft adoptent une stratégie différente. Le premier reste très discret sur sa console nouvelle génération alors que le second multiplie les opérations de communication et déclarations en tout genre.

Dernière sortie en date, celle de Phil Spencer, PDG de Xbox Games Studios. Interrogé sur Twitter sur les apports technologiques de la Xbox Series X et sur ce qui caractérisera son côté « next gen », il répond :

Le DLI quèsaco ? Cette nouvelle technologie mentionnée par Microsoft lors de l’annonce de la Xbox Series X permettra de réduire l’input lag c’est-à-dire le temps de réponse entre le moment où le joueur appuie sur une touche et celui où l’action correspondante se déclenche à l’écran. Parfait pour les amateurs de FPS ou de jeux de combat par exemple.

Voilà en partie ce qui fait dire au patron de Xbox que la révolution sera aussi importante que le passage de la 2D à la 3D. Autant dire qu’après de telles déclarations, l’entreprise a tout intérêt de ne pas se louper.

Xbox a d’ores et déjà annoncé que les premiers jeux de la Series X seraient bientôt dévoilés. Après de telles promesses, on a surtout hâte de découvrir les premières vidéos de gameplay. Mais cela ne risque pas d’arriver tout de suite. Encore un peu de patience donc.

RT on console will be great. I'm very focused on the work we are doing around Dynamic Latency Input (DLI). In my view the feel of games this upcoming generation will change as dramatically as any since 2D to 3D given CPU upgrade, DLI, memory bandwidth and SSD.

— Phil Spencer (@XboxP3) April 27, 2020