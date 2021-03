Zenimax Media (Bethesda) intègre Microsoft : plus de jeux seront exclusifs Xbox

C'est officiel, Bethesda fait désormais partie de la division Xbox de Microsoft.

Après plusieurs mois de procédures à travers le monde, Microsoft a officiellement terminé l’acquisition de Zenimax Media, plus connu sous le nom Bethesda, au sein de sa division Xbox.

Huit nouveaux studios

Avec ce rachat, Microsoft ajoute 8 nouveaux studios à son groupe de plus en plus important de studios internes :

Bethesda Game Studios

id Software

Zenimax Online Studios

Arkane

MachineGames

Tango Gameworks

Alpha Dog

Roundhouse Studios

Dans son communiqué, Phil Spencer, le patron de Xbox, explique vouloir « offrir à ces équipes les meilleures bases pour qu’elles puissent poursuivre leur formidable travail ». Autrement dit, Microsoft ne devrait fermer aucun des studios, et devrait au contraire renforcer les équipes avec de nouveaux recrutements.

C’est tout de même 2300 employés que Microsoft rajoute ainsi à ses équipes de développement interne.

« Des » exclusivités pour la Xbox et le PC

La question brulante depuis l’annonce du rachat était celle des exclusivités. Est-ce que les futurs jeux Bethesda seront réservés à l’écosystème Xbox, qui s’étend des consoles au cloud en passant par le PC ?

Phil Spencer ne donne pas une réponse définitive, mais une première indication plutôt claire : « les consoles Xbox, le PC et le Game Pass seront les meilleures plateformes pour profiter des nouveaux jeux Bethesda et que certains d’entre eux, à l’avenir, seront des exclusivités Xbox et PC ».

Autrement dit, tous les prochains titres de Bethesda ne seront pas des exclusivités Xbox et PC, mais certains le seront bien. On imagine ici que Phil Spencer pense notamment à Ghostwire Tokyo et Deathloop, qui sortiront en exclusivité temporaire sur PS5. Il a peut-être aussi à l’esprit les jeux service comme Fallout 76 et Elder Scrolls Online qui s’épanouissent davantage comme des jeux multiplateformes.

Reste qu’il est fort probable que les grandes licences de Bethesda seront tôt ou tard des exclusivités : la suite de Doom Eternal, Wolfenstein 3, Starfield ou Elder Scrolls 6, vient à l’esprit.

Un renforcement immédiat du Xbox Game Pass

Dernier élément important à retenir du communiqué de Phil Spencer : Microsoft va renforcer le Xbox Game Pass dès cette semaine.

En attendant, pour fêter ce moment spécial comme il se doit, nous ajouterons plus de jeux Bethesda au catalogue du Xbox Game Pass dès cette semaine.

Microsoft et Bethesda avaient déjà commencé à se rapprocher avec l’ajout de jeux comme Doom Eternal au catalogue. Reste à découvrir quels sont les titres qui s’ajouteront dès cette semaine au service.