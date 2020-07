Microsoft lance une petite manette dédiée à son service xCloud

Afin de préparer l'arrivée de xCloud sur smartphones, Microsoft s'est associé à l'accessoiriste 8BitDo pour lancer une manette compacte, spécialement dédiée à son service de cloud gaming.

Il existe aujourd’hui pléthore de manettes qui peuvent fonctionner avec un smartphone. C’est notamment le cas de la manette de la Xbox One. Néanmoins, du fait de son gabarit, il n’est pas toujours évident de pouvoir emporter la manette systématiquement avec soi pour jouer dans les transports en commun par exemple.

C’est dans ce cadre que Microsoft a dévoilé, ce lundi, le fruit de son partenariat avec l’accessoiriste 8BitDo, déjà à l’origine d’une manette de Switch reprenant le langage de design de la Super NES. Cette nouvelle manette, baptisée 8BitDo SN30 Pro, est en fait spécialement conçue pour le futur service de cloud gaming de Microsoft, xCloud. Si le jeu sur smartphone peut déjà être intéressant actuellement, il le sera encore davantage au lancement du service, lorsque les joueurs mobiles pourront accéder depuis leur smartphone à leurs jeux Xbox en déplacement. Encore faut-il que les touches de leur manette correspondent à celle d’un véritable contrôleur Xbox.

Play Xbox games on your mobile devices from the Cloud with SN30 Pro for Android. Compatible with all Android devices. Supports Ultimate software. Includes an 8BitDo designed, pro-level mobile phone clip in every box.

Available for pre-order at $44.99 – https://t.co/N1ZJxVhgb0 pic.twitter.com/17ZzLrWTBp

