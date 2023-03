Les manettes 8BitDo s’incrustent sur Mac, iPhone, iPad et Apple TV

8BitDo a annoncé la compatibilité de certains de ses manettes avec les produits Apple. C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui peuvent maintenant profiter de ces manettes de qualité sur leurs appareils Apple. Cependant, si vous cherchez à jouer à des jeux rétro, il faut savoir que l'iPhone et l'iPad ne sont pas adaptés à cette pratique.

La manette 8BitDo SN30 Pro est souvent considérée comme l’une des meilleures manettes pour jouer à des jeux rétro de consoles, en particulier ceux qui étaient à l’origine destinés à la Super Nintendo Entertainment System (SNES) – ce qui est logique, car sa conception est basée sur la manette de la SNES. Toute la collection de 8BitDo suit la même logique, y compris la version Pro Plus ou la Pro 2.

Le rétro-gaming sur iPhone et iPad, ce n’est pas une bonne idée

Désormais, ces manettes fonctionnent beaucoup mieux sur les plateformes Apple telles que le Mac, l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV grâce aux nouvelles mises à jour du micrologiciel d’8BitDo. C’est une excellente nouvelle pour les personnes qui souhaitent jouer à des jeux classiques sur leurs produits Apple, mais l’absence d’émulateurs de consoles rétro sur l’iPhone, l’iPad ou l’Apple TV rend son utilisation un peu limitée sur ces plateformes.

Sur Mac, vous avez l’embarras du choix : DOSBox est disponible sur Mac, et il existe également des émulateurs multiplates-formes pour les jeux rétro tels qu’OpenEmu.

Cette mise à jour du micrologiciel s’applique au SN30 Pro, l’Ultimate Controller 2.4g, le Pro 2 et le Lite SE d’8BitDo, ainsi que les variantes du SN30 Pro, le SN30 Pro Plus et le SN30 Pro pour Android. Vous pourrez évidemment en profiter sur Apple Arcade, mais également en cloud gaming.

Pour mettre à jour le micrologiciel d’une manette, il suffit de télécharger l’outil de mise à niveau d’8BitDo, disponible sur macOS et Windows. Votre Mac devra également être mis à jour au moins avec macOS 13.2 – de même pour l’iPhone, l’iPad et l’Apple TV, qui doivent fonctionner respectivement sous iOS 16.3, iPadOS 16.3 et tvOS 16.3.

Si vous avez un produit Android, sachez que les manettes 8bitdo sont déjà 100 % compatibles.

