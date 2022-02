Xbox Game Pass : le prix va-t-il augmenter ? Phil Spencer répond

Le Xbox Game Pass est une offre très généreuse. Comme Netflix, beaucoup s'attendent à des augmentations de prix. Le patron de Microsoft Gaming est revenu sur ces craintes dans une interview.

En attendant de recevoir un prix spécial pour l’ensemble de sa carrière, le patron de Microsoft Gaming s’offre une tournée d’interview pour répondre aux questions sur ses actions au sein de Xbox. Il a notamment répondu aux questions de Stephen Totilo pour Axios autour du Xbox Game Pass et de la « générosité » de Phil Spencer et ses équipes.

Amazon a récemment annoncé une hausse de prix record pour son abonnement Amazon Prime et l’accès à Netflix a touché le palier des 20 dollars par mois pour la 4K. Il est légitime de se demander quand les services de jeux vidéo vont aussi connaitre une augmentation de prix. Microsoft avait d’ailleurs essayé de monter le tarif du Live Gold au début de l’année 2021 avant de se raviser.

« Nous n’avons pas augmenté le prix »

Stephen Totilo a particulièrement interrogé Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, sur la stratégie de Microsoft qui apparait trop généreuse. Sur la question de l’augmentation de prix, voici ce que Phil Spencer déclare.

J’ai l’impression que je ne peux pas prouver le contraire. [Les gens demandent] Quand le prix du Game Pass va-t-il augmenter ? « Ils achètent tous ces studios. Vous savez, c’est inévitable ». Même si cela fait, quoi, maintenant, quatre ans que nous ne l’avons pas augmenté. Mais c’est genre, « Vous savez, ça va venir » « Quand ils seront numéro un, ils vont commencer à faire tous ces accords exclusifs qui, comme vous savez, font partie de l’histoire de Xbox » et tout ce que je peux faire est de prendre les décisions qui se présentent à nous et essayer d’être explicite sur ce que sont nos objectifs.

En somme, il ne peut pas promettre que le prix de l’abonnement restera le même, mais indique que Microsoft ne l’a jamais augmenté jusqu’à présent. Il fait aussi référence aux moments où Xbox avait l’image du leader de l’industrie, au lancement de la Xbox 360 et où la firme en a profité pour signer des contrats d’exclusivités, comme les DLC de GTA 4.

Malgré cela, on peut surtout noter que Phil Spencer ne répond jamais clairement sur l’augmentation des prix. De sa réponse, il faut comprendre que Microsoft n’a jamais augmenté les prix et qu’il faut lui faire confiance pour ne pas l’augmenter à l’avenir. Il ne faut pas se leurrer, il est évident que l’abonnement devra augmenter tôt ou tard, ne serait-ce que pour suivre l’inflation. On peut toutefois conclure de ces réponses que l’augmentation ne semble pas prévue de si tôt.

Malgré ses acquisitions très importantes, Microsoft reste encore en retrait comme acteur du jeu vidéo face à Sony et Nintendo. Si la firme devait augmenter ses prix, elle attendrait probablement une position plus confortable sur le marché. Si la firme se met à augmenter ses prix dans quelques années, on ne pourra pas accuser Phil Spencer d’avoir menti. Il promet seulement d’être transparent concernant ses objectifs. C’est ici tout l’art de la communication.

