Amazon monte le prix de l’abonnement Prime, une première depuis 2018

Le tarif d'Amazon Prime va-t-il augmenter en France ? Aux États-Unis, l'abonnement augmente de 17 % dès le mois de mars 2022.

Aux États-Unis, Amazon vient de décider de monter les tarifs de son abonnement Prime. Ce dernier passe de 119 dollars à 139 dollars par an, soit 17 % d’augmentation comme le fait remarquer MacG. Si vous choisissez la formule mensuelle, le prix est de 14,99 dollars, soit 2 dollars de plus. Amazon précise que l’augmentation sera effective dès le 18 février pour les nouveaux abonnés et au 25 mars pour les abonnés actuels.

C’est la première hausse de l’abonnement Amazon Prime depuis 2018. Amazon explique que cette hausse est lié à l’augmentation des coûts de livraison mais aussi des salaires. Rappelons, néanmoins, que l’abonnement Prime aux États-Unis comprend des services supplémentaires, dont la livraison de médicaments par exemple.

En France, l’abonnement reste, pour le moment, à 49 euros par an ou à 5,99 euros par mois. Pour les étudiants, l’abonnement est à 24 euros par an avec une période d’essai de 90 jours.

Qu’est-ce que contient Amazon Prime en France ?

Pour rappel, cet abonnement permet de bénéficier de nombreux avantages, dont la livraison gratuite rapide, Amazon Prime Video ou encore Amazon Music, fort de ses 2 millions de titres audio — et Music HD avec plus de 75 millions de titres en HD. Il y a également Prime Gaming, anciennement Twitch Prime, qui permet d’obtenir des jeux PC via l’application Twitch et des DLC, skins ou boost pour de nombreux jeux Free to Play. De plus, il permet d’offrir chaque mois un abonnement Twitch pour le diffuseur de votre choix.

Une offre assez méconnue d’Amazon Prime est l’espace de stockage offert pour les photos. À l’instar de Google Photos il y a encore peu de temps, vous disposez d’un espace de stockage illimité pour vos photos dans le drive d’Amazon (ou le cloud), accessible sur smartphone, sur le web ou grâce à l’application PC Amazon Drive.

Pour les possesseurs d’une lisseuse Kindle ou non, Amazon inclue Prime Reading avec son abonnement Prime. Ce service permet d’accéder à des centaines de livres populaires consultables sans frais supplémentaires depuis les liseuses d’Amazon ou l’application Kindle, même hors ligne.

