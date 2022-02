Fanboys Playstation, fanboys Xbox : suivez cet exemple au lieu de faire la guerre

Dans le jeu vidéo, les réseaux sociaux font souvent la part belle aux défenseurs de PlayStation ou Xbox. Les « Pony » et les « Xbots » feraient pourtant mieux de suivre l'exemple... de PlayStation et Xbox.

Quelle tristesse quand on en vient à insulter son prochain sur les réseaux sociaux parce qu’il n’a pas choisi la même machine de jeu que vous. Et pourtant, tous les jours des internautes s’affrontent sur le web pour savoir quelle entreprise pesant des milliards de dollars en bourse, il faut absolument défendre. Ils se font traiter de « Pony » si on les croit du côté de PlayStation, ou de « Xbots », si on les pense du côté de Microsoft. Quelle boite en plastique est la meilleure ? Ces internautes se disent être des fans de PlayStation ou de Xbox : peut-être qu’ils devraient regarder comment se comportent les responsables de ces marques.

Phil Spencer sacré pour sa carrière par les D.I.C.E Awards

Si beaucoup de joueurs connaissent les Game Awards de Geoff Keighley au mois de décembre, la véritable cérémonie des professionnels de l’industrie est plutôt celle des D.I.C.E (Design Innovate Communicate Entertain) en début d’année. On parle des prix décernés par l’Academy of Interactive Arts & Sciences, c’est-à-dire une organisation à but non lucratif où des experts de l’industrie se réunissent pour célébrer ce qu’ils estiment être le meilleur du jeu vidéo. On y retrouve des responsables de Crystal Dynamics, Respawn Entertainment, Ubisoft, Nintendo, Microsoft, Sony, Zenimax, Valve, Epic Games, Sega, The Pokémon Company, pour n’en citer que quelques-uns.

Parmi les prix, il y a celui du Lifetime Achievements Award, qui vise à récompenser « les personnes dont les réalisations couvrent un large éventail de disciplines au cours d’une longue carrière dans l’industrie ». Cette année, le gagnant du prix sera Phil Spencer, responsable de Microsoft Gaming et de la marque Xbox depuis 2014. On peut notamment lui imputer le changement de stratégie de Microsoft tourné vers les Xbox Game Pass et le rassemblant de franchises et de studios, mais aussi des discours appuyés sur l’accessibilité dans le jeu vidéo et l’inclusivité.

Voici la réaction des responsables de PlayStation

Et donc pendant que les fans de chaque console s’écharpent sur Twitter pour savoir qui fait les meilleurs rachats de studio, ou qui affiche le plus de pixels dans le dernier jeu à la mode, les responsables de PlayStation ont réagi au prix gagné par Phil Spencer, responsable de la marque concurrente.

Congratulations Phil. So well deserved. — Hermen Hulst (@hermenhulst) February 3, 2022

On peut y lire les félicitations de Hermen Hulst, responsable des PlayStation Studios, Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog, Shuhei Yoshida, ex-président de PlayStation et responsable des jeux indépendants pour PlayStation.

I met @XboxP3 at a Minecraft party when we were competitors. He commented “I love the character you play on Twitter!” & we had an incredible chat about our mutual love for this industry. Everyone who knows him agrees – he’s kind, thoughtful & an inspiring leader in our industry! https://t.co/MMuoBxP1qK — ᴀᴅᴀᴍ ʙᴏʏᴇs (@amboyes) February 4, 2022

D’anciens cadres de la marque ont également donné leurs félicitations comme Shawn Layden, qui était à la tête de PlayStation au lancement de la PS4, ou Adam Boyes, qui s’occupait pour PlayStation des partenariats avec les éditeurs tiers jusqu’en 2016.

Évidemment, d’autres responsables de l’industrie et anciens de Xbox comme Mike Ybarra, aujourd’hui à la tête de Blizzard, Randy Pitchford ou Sarah Bond, l’une des figures importantes de Xbox aujourd’hui, ont également envoyés leurs félicitations. Au-delà des mots polis, la plupart des messages expriment aussi une amitié nouée avec Phil Spencer au cours des années dans des carrières qui sont souvent amenées à se croiser.

À côté de l’amitié de ces responsables, qui mettent pourtant en risque leur emploi selon les ventes de leurs jeux ou consoles, les batailles de chapelles entre fans paraissent bien puériles. Bref, gardons plutôt ces affrontements pour les matchs compétitifs de nos jeux préférés, plutôt que pour des insultes bien réelles.

