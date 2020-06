Cloud Play : le cloud gaming directement dans Steam, GeForce Now est le premier à en bénéficier

Steam vient de dévoiler Cloud Play : un service à destination des développeurs et éditeurs mais aussi des services de cloud gaming. Nvidia est le premier à en bénéficier pour GeForce Now.

Steam avait déjà tenté plusieurs incursions dans le monde du cloud gaming, comme la fonction Steam Remote Play associée à l’app Steam Link. Avec cette fonction, vous pouvez jouer à vos jeux Steam sur votre smartphone Android ou un autre PC/Mac, c’est ce que l’on appelle vulgairement du streaming local car c’est votre PC qui sert de serveur pour les calculs.

Evidemment, il était également possible de faire du vrai cloud gaming avec Steam, via GeForce Now ou Shadow. Valve a néanmoins décidé d’aller un peu plus avec une intégration native de ces serveurs.

Steam Cloud Play : une intégration native du cloud gaming

Valve vient d’annoncer Steam Cloud Play : l’objectif est de lancer des jeux directement depuis le client Steam en cloud gaming. Plus concrètement, il ne sera pas nécessaire d’installer un jeu pour y jouer, les jeux seront « hébergés par Valve » et vous pourrez avoir à termes accès à plusieurs services de cloud gaming depuis le client Steam.

Pour le moment, Nvidia est le premier partenaire de Steam, via son service GeForce Now. Notez que GeForce Now prend déjà en charge les jeux de votre bibliothèque Steam, il semble que cette intégration ne fera que rendre le processus plus pratique pour les joueurs et les développeurs. Dans un futur proche, si vous êtes client GeForce Now, il vous faudra donc simplement lancer votre jeu en sélectionnant GeForce Now depuis le client Steam.

Améliorer l’expérience utilisateur et obtenir une autorisation des éditeurs

Via Cloud Play, Valve cherche à améliorer l’expérience utilisateur mais l’éditeur de Steam veut également obtenir une autorisation des développeurs ou éditeurs pour diffuser leurs jeux en cloud gaming, pour éviter que ces derniers bannissent les services de cloud gaming comme ce qui est déjà arrivé avec Bethesda et Activision-Blizzard.

Cloud Play ne change pas le modèle d’affaires de Steam, on achète toujours ses jeux. Néanmoins cette fonction est peut-être une indication que le cloud gaming est une affaire sérieuse pour Valve.