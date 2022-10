Prise en main du Motorola Razr (2022) : peut-il fermer le clapet du Galaxy Z Flip 4 ?

Si beaucoup de constructeurs de smartphones haut de gamme veulent faire face au Galaxy Z Fold 4 de Samsung, ils sont moins nombreux à vouloir rivaliser avec son Galaxy Z Flip 4. Motorola est de la partie et arrive aujourd’hui en France avec le Razr (2022), dévoilé en août dernier en Chine et sous Android 12. Nous avons pu essayer le dernier smartphone pliant de Motorola, après le premier Razr sorti en 2019 et une réédition 5G l’année suivante.

Un design qui fait pâle figure face à Samsung

Tout a plus ou moins évolué sur cette nouvelle version, y compris le design qui a été retravaillé et modernisé, notamment en termes de compacité. Si le menton a disparu, les bordures sont toujours présentes. C’est sans doute l’aspect qui dérange le plus avec le Razr (2022) ; elles sont significativement plus épaisses que celles du Galaxy Z Flip 4 par exemple. D’autant plus qu’elles sont conçues en plastique mat et non en brillant, ce qui dénote avec l’écran du téléphone.

Le dos lui aussi est assez original puisque Motorola a adopté un bi-ton plastique/verre, mat/glossy, un ton différent entre la partie inférieure et la partie supérieure. Les formes rappellent celles des téléphones à clapet d’il y a quelques (beaucoup) années, ce qui n’est pas forcément à l’avantage du Razr (2022).

Sur la prise en main, les boutons sont situés du même côté et assez haut, mais restent accessibles. Cependant, il est à noter que les boutons de volume sont petits et que ce n’est pas forcément aisé de les utiliser.

Une charnière retravaillée, mais qui a ses défauts

La charnière a aussi été retravaillée et est conçue en « goutte d’eau », c’est-à-dire qu’en position repliée les deux parties de l’écran sont bien collées et la pliure donne une forme de goutte d’eau. Selon le constructeur, cela permet de vraiment le refermer et d’éviter l’accumulation de poussière.

Cette charnière est faite pour être invisible lorsqu’elle est dépliée et il faut reconnaître qu’en étant en face de l’écran (ou presque), on ne la voit pas forcément. Sous le doigt, la pliure de l’écran se sent beaucoup moins que celle du dernier Galaxy Z Flip. Ce gond peut être plié dans la position que l’on souhaite, pour prendre des photos sans avoir besoin de trépied par exemple, à l’instar du mode Flex du Z Flip. L’ouverture à une main s’effectue un peu plus facilement grâce à une assistance, surtout sur la dernière étape quand on veut déplier le smartphone entièrement. Difficile de dire à quoi cela est dû, un ressort ou un petit système mécanique, mais la fin de l’ouverture est nettement plus simple que le reste, ce que ne possède pas le Z Flip 4.

Le problème avec cette charnière, c’est qu’elle possède du jeu : on peut s’en rendre compte lorsqu’on agite légèrement le téléphone en position semi-pliée. Aussi, il reste un espace entre le corps du smartphone et l’écran qui est accessible avec un ongle lorsqu’on replie le téléphone. Cela pourrait peut-être entraîner quelques poussières qui viendraient s’y coincer. Motorola garantit cependant 200 000 ouvertures/fermetures, ce qui est largement suffisant. Ce modèle est de plus certifié IP52, c’est-à-dire qu’il est légèrement résistant à la poussière et aux projections d’eau. Le Z Flip 4 pour sa part affiche un IP X8, il est donc meilleur sur l’eau, mais n’est pas protégé du tout face à la poussière.

Motorola se démarque avec l’écran externe de son Razr (2022)

Si le format du Razr (2022) est le même que celui du Galaxy Z Flip 4, ce qui le différencie nettement, c’est son écran externe. D’une diagonale de 2,7 pouces, cet écran est plus grand que celui de 1,9 pouce de son concurrent. Pour Motorola, il permet d’afficher davantage d’informations et ainsi faire plus de choses sans avoir à ouvrir le smartphone. La marque a même réussi à faire en sorte que l’on puisse regarder des vidéos sur YouTube sur l’écran externe.

Un écran externe aussi grand, sur lequel on peut notamment utiliser le clavier (non sans quelques difficultés) peut tout de même remettre en cause son utilité même. À faire des écrans externes de plus en plus grands, ne risque-t-on par de perdre leur intérêt même ? Concernant l’écran principal de 6,7 pouces du smartphone, cette dalle pOled possède une définition FHD+ de 2400 par 1080 pixels (20:9) et paraît assez lumineuse, le tout avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une compatibilité HDR10+, ce qui est très satisfaisant.

Lorsque le Motorola Razr (2022)est fermé, on peut accéder à l’appareil photo en faisant défiler son doigt vers la droite, aux notifications en swipant vers le bas et aux différentes applications et widgets en faisant défiler son doigt vers la gauche. Sécurité oblige, il faut soit rentrer son code ou utiliser le capteur d’empreintes digitales. Ce dernier est très efficace et rend transparente l’utilisation de l’écran externe.

Un smartphone avec le dernier SoC de Qualcomm

Du côté de la fiche technique, Motorola a équipé son Razr (2022)avec le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, coupé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce téléphone possède une batterie de 3 500 mAh et une charge maximum de 30 W. Si la batterie a 200 mAh de moins que le concurrent de Samsung, la recharge est plus puissante de 5 W. Motorola annonce deux ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité. Sur ce point, Samsung écrase le Razr (2022) puisqu’il propose quatre années de mises à jour Android et cinq années de patch de sécurité.

Sur la partie photographie, on trouve un capteur selfie de 32 Mpx qui est apparemment assez bon sans être exceptionnel. De toute façon, l’écran externe du Motorola Razr (2022) permet de prendre des selfies avec les capteurs arrière. En parlant d’eux justement, ils sont deux : un principal de 50 Mpx et un ultra-grand-angle (qui fait aussi office de macro) de 13 Mpx.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Dans les faits, les deux capteurs ont l’air assez bons, notamment le capteur principal qui semble capter pas mal de lumière (il ouvre à f/1.9 contre f/2.2 pour le capteur ultra-grand-angle). Le mode macro lui aussi offre de bons clichés pris de près et se révèle utile. Pour parler un peu de la vidéo, on peut enregistrer jusqu’en 8K et le rendu est a priori correct.

Prix et disponibilité du Motorola Razr (2022)

Le Motorola Razr (2022) est disponible aujourd’hui à la vente dans une unique version 256 Go au prix de 1199 euros. Dans la boîte sont fournis une coque de protection et le chargeur secteur.



au meilleur prix ? Où acheter Le Motorola Razr (2022) au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment