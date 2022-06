WatchOS 9 ajoute un suivi complet du sommeil et des mesures plus précises

À la WWDC 2022, Apple a annoncé les nouveautés de watchOS 9

Après iOS 16, c’est watchOS qui a eu droit à son lot de nouveautés lors de la WWDC 2022. Voici donc les nouveautés de watchOS 9.

WatchOS 9 : restez connectés à ce qui vous intéresse le plus

Qui dit nouvelle version de watchOS dit aussi nouvelles watchfaces. WatchOS 9 apporte donc 4 d’entre elles :

la première qui affiche le globe terrestre en temps réel pour voir l’avancée du jour ;

la seconde pour afficher le calendrier lunaire ;

la troisième, Play Time, affiche seulement des chiffres animés très enfantins ;

la quatrième, Metropolitan, intègre une police d’écriture qui s’étend en tournant la couronne.

À cela s’ajoute une nouvelle interface sur certains écrans du système, notamment pour les notifications, qui se présentent désormais sous forme de cartes superposées, ou pour Siri.

Plusieurs applications compatibles sont également mises à jour pour apporter un peu de nouveauté, comme Apple Podcasts, permettant de trouver de nouveaux podcasts via la fonction de recherche et Listen Now. Il devient également possible de couper son micro lors d’un webex.

La santé au cœur de l’Apple Watch

Comme toujours, la santé est un point important de watchOS. Apple affirme ainsi avoir notamment amélioré la détection de mouvements grâce au machine learning en permettant non seulement de comprendre les oscillations verticales du bras lors du mouvement, mais aussi la rotation du torse.

Les mesures du nombre de pas et de distances deviennent ainsi plus précises et l’Apple Watch peut désormais afficher votre zone de fréquence cardiaque pour des exercices toujours plus efficaces en fonction du but que vous visez. WatchOS permet également de créer des types d’exercices, avec notamment la distance que vous souhaitez parcourir, ou des sports à plusieurs exercices, comme le triathlon. Évidemment, on retrouve des alertes directement à l’écran, ainsi que des vibrations pour être averti lors d’un changement de zone cardiaque par exemple.

De plus, watchOS 9 comprend également lorsque vous réaliser régulièrement le même parcours et vous annonce ainsi vos meilleurs temps.

Suivi complet du sommeil

Depuis la version 7, watchOS propose un suivi du sommeil, mais celui-ci est plutôt succinct. Avec watchOS 9, le suivi du sommeil est désormais complet. Grâce aux accéléromètres de la montre connectée et du capteur de rythme cardiaque, l’Apple Watch peut désormais donner davantage d’informations sur les différentes étapes du sommeil (éveil, paradoxal, sommeil profond, etc.).

Les informations sont ensuite disponibles depuis l’application Santé. Celle-ci s’améliore d’ailleurs avec AiFib History qui note le pourcentage d’anomalies cardiaques.

N’oublie pas ta pilule

Enfin, watchOS 9 rajoute une fonctionnalité qui devrait plaire à un très grand nombre de personnes : un rappel pour les médicaments. Qu’il s’agisse de cachets, de vitamines ou de suppléments, il suffit de scanner le code barres avec son iPhone pour ajouter le médicament à l’application Santé et définir un rappel régulier. Vous n’oublierez plus jamais vos pilules !

L’application en profite pour donner certains conseils lorsque certains médicaments présentent des contre-indications, comme le mélange avec l’alcool par exemple.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.