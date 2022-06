iOS 16 : les nouveautés d’iMessage, Apple Pay, Cartes et Dictée

Apple profite de la WWDC pour lever le voile sur iOS 16 et toutes les nouveautés de cette nouvelle version du système d'exploitation des iPhone et iPad. Voici les précisions sur iMessage, Dictée, Apple Cartes et Apple Pay.

Avec iOS 16, Apple apporte son lot de nouveautés. Voici un tour d’horizon d’iMessage, de la Dictée, d’Apple Cartes et d’Apple Pay.

iMessages se rapproche du client mail

Dans l’application iMessage, il est désormais possible d’éditer un message, envoyer ou même de le rappeler avant que le destinataire ne l’ait lu.

Il est aussi possible de passer des messages lus en non lus, afin de traiter plus facilement ses messages.

Enfin, Shared Play fait son arrivée dans iMessages – en plus de FaceTime comme actuellement – pour pouvoir regarder des vidéos ou écouter de la musique en temps réel et à distance avec sa famille ou ses amis.

La Dictée évolue tout comme le Texte en direct

Concernant la dictée, iOS 16 va apporter une amélioration : le clavier sera toujours visible lors de la dictée, afin de pouvoir passer rapidement d’un mode à l’autre. La ponctuation sera également ajoutée automatiquement.

Mais la grande nouveauté est ailleurs : c’est l’arrivée de la fonction Texte en direct sur des vidéos. Il sera ainsi possible de copier du texte issu d’une vidéo, à condition de la mettre en pause ! C’est déjà le cas sur les photos.

Apple Cartes : les clefs et pièces d’identité

Le Wallet (Apple Cartes) évolue pour désormais prendre en charge les clefs et les pièces d’identité. Il sera ainsi par exemple possible de partager sa clef numérique (pour déverrouiller une serrure numérique) à ses proches facilement et rapidement depuis l’app.

Concernant les pièces d’identité, il sera possible de les stocker numériquement dans son smartphone, mais uniquement dans quelques États américains.

Apple Pay : le paiement en 4 fois sans frais

Apple Pay évolue avec le Tap to Pay qui permet de régler un commerçant qui aurait un TPE sous la forme d’un iPhone. De quoi gérer des paiements iPhone à iPhone sans contact. Une fonctionnalité réservée aux États-Unis pour le moment.

L’autre nouvelle fonctionnalité, c’est Pay Later : comme son nom l’indique, il sera possible de payer en plusieurs fois, et sans frais, via Apple Pay. Apple annonce un paiement en quatre fois étalé sur six semaines.

