Rétrospective : les 12 actualités marquantes de 2022 dans la tech

2022 se termine. Profitons de ce Nouvel An pour revenir rapidement, mois par mois, sur 12 actualités qui ont rythmé l'année.

Janvier : l’annonce du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Janvier 2022 : tremblement de terre dans le monde du jeu vidéo. Microsoft annonce son rachat d’Activision Blizzard King pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars. La nouvelle est déjà historique en soi, mais nous ne nous doutions pas encore de l’ampleur que ce feuilleton extrêmement animé allait prendre.

Nous avons même concocté un dossier pour expliquer tout ce qu’il faut savoir sur le complexe rachat d’Activision par Microsoft.

Février : les Samsung Galaxy S22

L’année de Samsung Mobile a véritablement démarré en février. C’est en effet le mois où le géant sud-coréen a lancé ses Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra. Malgré un accueil critique moins dithyrambique que d’habitude, cette gamme de produits reste toujours cruciale sur le marché des téléphones Android.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra — que nous avons pu utiliser pendant de longs mois — s’est d’ailleurs imposé comme étant le meilleur smartphone pour la photo.

Mars : le monde de la tech contre la Russie

À la fin du mois de février, la Russie part en guerre contre l’Ukraine. Le conflit armé a évidemment de lourdes conséquences sur les populations concernées en première ligne et sur la scène internationale. Du côté de la tech aussi, cette invasion a eu plusieurs impacts dès le mois de mars, à commencer par une menace latente de pénurie. La Russie et l’Ukraine sont en effet tous deux des fournisseurs majeurs de matériaux utilisés dans la production de semiconducteurs. La production de voitures électriques a aussi été mise à mal.

Or, le secteur de la tech est aussi politique. C’est donc sans surprise qu’Apple a mis fin à ses ventes en Russie avant d’être suivi par Samsung et plusieurs autres marques de poids, à l’instar de Netflix qui y a suspendu son service. On peut aussi citer Google Maps et Apple Plans n’indiquant plus d’informations de circulation en Ukraine pour ne pas compromettre les populations. De son côté, Elon Musk avait décidé de positionner ses satellites Starlink au-dessus de l’Ukraine pour pallier une éventuelle coupure d’Internet.

Avril : l’UE pousse pour faire de l’USB-C le standard universel

L’un des principaux sujets tech de l’année 2022 a été provoqué par le Vieux Continent. En effet, en l’imposant comme le standard obligatoire pour la charge filaire, l’Union européenne force les iPhone à passer à l’USB-C pour la charge filaire. Les smartphones d’Apple ont pourtant toujours intégré une connectique Lightning propriétaire.

Pour Apple, cette initiative politique est un frein à l’innovation. Pour l’UE, c’est une manière de réduire les déchets électroniques en permettant aux utilisateurs de n’avoir qu’un chargeur pour tous leurs appareils. Or, c’est en avril que le premier accord pour mettre en œuvre cette mesure a été trouvé.

Mai : la Google I/O 2022

En mai a eu lieu la Google I/O 2022 avec son lot de nouveautés. L’occasion de découvrir officiellement le Google Pixel 6a, la montre Pixel Watch, les écouteurs Pixel Buds Pro. La firme de Mountain View en a même profité pour teaser sa Pixel Tablet et, plus surprenamment encore, des lunettes connectées.

Cette grand-messe a aussi permis de jeter un premier coup d’œil aux Pixel 7 et d’avoir quelques informations sur Android 13. Deux sujets sur lesquels nous revenons un peu plus bas dans cet article.

Juin : l’Apple WWDC 2022

Après la Google I/O, place à la WWDC 2022 d’Apple ! La conférence dédiée aux développeurs a été l’occasion de dévoiler, entre autres, la puce Apple M2 et le MacBook Air M2. C’est aussi à cette occasion que la liste des smartphones compatibles avec iOS 16 a été dévoilée tout comme la sympathique nouveauté de l’écran verrouillé personnalisable. De quoi bien préparer la keynote de septembre.

Juillet : l’arrivée de BYD en France

Dans le top 3 des constructeurs de voitures électriques, c’est une marque chinoise qui occupe la deuxième place. Or, ce dernier n’était jusqu’à présent pas officiellement présent par chez nous. En juillet 2022, cela a été corrigé. C’est en effet le moment où BYD a annoncé qu’il allait vendre ses véhicules en Europe à partir du quatrième trimestre.

Dans la foulée, le constructeur était présent au Mondial de l’automobile de Paris. Et l’objectif du groupe sera évidemment d’aller chercher des noises à Tesla.

Août : Android 13 en version stable

En août, après plusieurs mois de Developer Preview puis de bêta, Android 13 a déboulé en version stable. Malgré quelques nouveautés notables, cette mouture consiste surtout à peaufiner quelques éléments d’Android 12. On espère surtout que le déploiement des mises à jour sur les modèles compatibles se fera rapidement pour éviter de perpétuer la trop grande fragmentation d’Android.

Certaines marques montrent des signes très encourageants à l’instar de Samsung et son interface One UI 5.

Septembre : la keynote de rentrée d’Apple (iPhone 14)

La rentrée est habituellement animée par les annonces d’Apple. 2022 n’a pas fait d’exception. La firme à la pomme a ainsi profité de sa keynote de septembre. On retient surtout les officialisations de plusieurs produits : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max pour les smartphones. À cela s’ajoute, les trois montres : Apple Watch Series 8, Watch SE (2022) et Watch Ultra. Sans oublier, les écouteurs AirPods 2.

Octobre : les Google Pixel 7

Octobre a été un mois très chargé en nouveaux produits, notamment du côté des smartphones. Les regards des amateurs et amatrices de tech se sont évidemment beaucoup tournés vers les Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro.

Ces deux smartphones ont su marquer un grand coup après les iPhone 14 en maintenant les mêmes prix que leurs prédécesseurs tout en apportant des nouveautés et des fonctionnalités intéressantes. L’accent étant toujours mis sur les capacités photo et l’interface Pixel Experience agréable à prendre en main.

Novembre : les aventures d’Elon Musk chez Twitter

Twitter a été racheté par Elon Musk en 2022. Or, c’est surtout à partir de novembre, une fois l’acquisition actée, que l’influence du milliardaire, patron de Tesla et de SpaceX, s’est fait ressentir sur le réseau social. À commencer par l’abonnement à 8 dollars pour Twitter Blue qui permet, entre autres, d’afficher un badge vérifié sur le profil dont les premiers pas sont particulièrement compliqués.

Plus globalement, c’est la prise de responsabilité d’Elon Musk en tant que PDG de Twitter qui a été chaotique entre licenciements en masse et usurpations d’identité de comptes officiels. L’homme d’affaires s’est fait remarquer par ses prises de position controversées sur la liberté d’expression et par certaines démarches surprenantes. Il a par exemple organisé un sondage pour savoir s’il devait quitter son poste de PDG.

Le sondage en question n’avait en réalité aucun rôle. Elon Musk avait déjà décidé de trouver un successeur, mais gardera un rôle clé dans Twitter.

Décembre : rebondissement dans l’affaire Activision x Microsoft

En décembre… retour en janvier ! Le rachat d’Activision par Microsoft annoncé en début d’année a fait couler beaucoup d’encre tout au long de l’année. La question principale étant de savoir si cette manœuvre constitue bel et bien une menace pour la saine concurrence dans le milieu. Par exemple, l’une des inquiétudes était de voir la licence Call of Duty disparaître des PlayStation de Sony en passant entre les mains de Microsoft (et donc Xbox).

Or, en décembre, nouveau coup de massue. Les États-Unis décident d’attaquer Microsoft en justice pour empêcher le rachat. Sans surprise, la firme de Redmond s’est empressée de réagir en étayant ses arguments pour convaincre que cette acquisition était saine pour le jeu vidéo.

3 bonus intemporels

2022 a aussi été marqué par des actualités moins évidentes à placer précisément sur le calendrier. Nous en avons retenu trois.

L’inflation galopante

Selon un récent rapport de l’Insee, les prix à la consommation ont globalement augmenté de 6,2 % en France en un an. L’immense majorité des secteurs ont donc été touchés et le marché de la tech n’a pas échappé à l’inflation.

Qu’il s’agisse du tarif des nouveaux appareils lancés sur le marché ou du prix des abonnements à des services, l’inflation a été étroitement liée à de nombreuses actualités. Il aurait été difficile de ne pas citer ce phénomène parmi les faits marquants de 2022.

L’année mouvementée pour les cryptomonnaies

2022 n’a pas été une année tendre pour les cryptomonnaies. Les cours du Bitcoin et de l’Ethereum ont considérablement chuté tout au long de l’année. Pour ne rien arranger, FTX se déclare en faille vers la fin de l’année. Il s’agissait pourtant de l’une des principales plateformes de trading de cryptomonnaies et son insolvabilité a engendré de très nombreuses inquiétudes pour les personnes qui y avaient investi de l’argent. Sans oublier les équipes de sport et d’esport sponsorisées par FTX qui doivent aussi faire face à des complications suite à cet effondrement.

Enfin, un autre événement majeur a marqué l’année 2022 des cryptomonnaies : j’ai nommé The Merge. C’est le nom du changement radical qui s’est opéré sur la blockchain Ethereum qui est passée d’un principe de proof of work à proof of stake. Sans entrer dans les détails, il faut surtout savoir que grâce à ce pivot, le minage sur Ethereum consomme énormément moins d’énergie.

FUN FACT: #Ethereum's energy consumption fell 99.99% following its merge to proof-of-stake. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 24, 2022

Ainsi, puisqu’il n’y a pas besoin de déployer une énergie astronomique dans le minage d’Ethereum, la demande en cartes graphiques va pouvoir s’alléger. De quoi éviter de revivre les pénuries importantes qui frappaient les GPU.

Les craintes autour de la crise énergétique

Nous l’avons mentionné plus haut, la guerre en Ukraine a eu plusieurs répercussions. Parmi elles, la flambée des prix de l’électricité en France — qui est aussi due à l’arrêt de certains réacteurs nucléaires gérés par EDF.

Tout le monde est donc invité à bien surveiller son contrat d’énergie et à bien s’intéresser à ce que peuvent apporter ou non les heures creuses. Côté télécom, Orange a même mis en garde : les réseaux téléphoniques pourraient subir des coupures cet hiver.

Des inquiétudes planent aussi sur les voitures électriques : sera-t-il possible de les recharger sereinement en hiver ? Le gouvernement français a bien un plan pour affronter ce problème, mais préparez-vous tout de même une flambée des prix.

À la maison, vous pouvez éventuellement connecter vos radiateurs électriques pour faire des économies.

