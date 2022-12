Coupures d’électricité cet hiver : appeler les urgences pourrait parfois être impossible, voici pourquoi

Le gouvernement commence à préparer sérieusement la possibilité de coupures d'électricité massive cet hiver, et plus particulièrement en janvier prochain. En cas de coupures de courant (délestages tournants), il sera parfois impossible de joindre les secours. Orange avertit que "si les services mobiles sont éteints, il n'y aura pas d'accès au numéro d'urgence". On vous explique pourquoi.

L’hiver risque d’être rude en France cette année. Et surtout le mois de janvier 2023. En effet, RTE, la filiale d’EDF qui gère le réseau électrique, a prévenu d’un risque élevé de recours au dispositif Ecowatt rouge, et donc de de coupures de courant en France métropolitaine sur le début d’année prochaine.

RTE nuance toutefois en indiquant que cela « dépendra largement des conditions climatiques et de la possible survenue d’une vague de froid même modérée« . En cause : notre parc de centrales nucléaires qui met plus de temps que prévu à redémarrer.

Le gouvernement se prépare aux coupures tournantes

Le gouvernement se prépare donc aux coupures tournantes, aussi appelées délestage tournant. Ceci afin d’éviter un blackout, une situation dans laquelle l’ensemble de la France serait privée d’électricité, à cause d’une demande plus élevée que la production électrique à un instant donné. Le délestage tournant permet donc d’abaisser la consommation instantanée du pays, en déconnectant du réseau, pendant deux heures maximales, certains clients, regroupés par zones.

Europe 1 a réussi à se procurer la circulaire que la Première ministre, Elizabeth Borne, prévoit d’envoyer aux préfets pour gérer convenablement ces coupures d’électricité. Dans le document, une partie entière est dédiée aux difficultés à joindre les secours en cas de délestage tournant.

Car les antennes de téléphonie mobiles seront, elles-aussi, concernées par ces coupures. En effet, comme le relève Le Figaro, Orange avertit que « si les services mobiles sont éteints, il n’y aura pas d’accès au numéro d’urgence« .

La difficulté de joindre les services de secours en cas de coupure

On peut lire que « l’une des conséquences de l’interruption de la distribution électrique est qu’elle entraînera des interruptions de communications électroniques (téléphonie mobile et fixe)« . Avant de préciser que « seules les lignes en cuivre, avec prise téléphonique fonctionnelle en T, seront opérationnelles« . Dit autrement, il sera encore possible d’utiliser une ligne fixe traditionnelle, mais pas une ligne fixe reliée à une box Internet.

Rappelons que le réseau de téléphonie fixe est l’abri des coupures, grâce aux batteries capables d’alimenter le réseau historique durant plusieurs heures. Concernant les antennes mobiles, elles sont bien dotées de batteries, mais dont l’autonomie n’est pas supérieure à 30 minutes.

Attention toutefois, puisque même si le réseau de téléphonie fixe est encore en fonctionnement durant les coupures, la plupart des téléphones fixes nécessitent une alimentation électrique pour fonctionner. Si vous n’avez pas d’onduleurs, de batterie de stockage (station électrique portable) ou de groupe électrogène, votre téléphone fixe ne fonctionnera donc pas, sauf avec un vieux modèle qui ne nécessiterait pas d’alimentation électrique dédiée.

La téléphonie mobile : une situation encore plus complexe

Pour la téléphonie mobile, la situation est encore plus compliquée sur sur le fixe. Il faut rappeler que le délestage tournant se fera par zone, puisque la coupure interviendra au niveau d’un ou plusieurs postes sources comme le précise Enedis à l’AFP. Chaque zone concernée est plus petite qu’un département, puisqu’il y a au total en France 2 300 postes sources pour 96 départements et 2 054 cantons. Dit autrement, en cas de coupure, c’est au minimum et approximativement un canton entier qui pourrait être privé d’électricité.

Si l’antenne mobile de votre opérateur est alimentée par le même poste source que votre maison et que vous n’avez plus de courant, il sera tout simplement impossible de joindre les secours avec les numéros traditionnels (15, 17, 18, 115, 196). Sauf durant les trente premières minutes de coupure dans le cas où l’antenne serait alimentée par une batterie.

Dans le cas où votre opérateur de téléphonie mobile dispose d’une autre antenne, non loin, et alimentée par un autre poste source qui ne fait pas l’objet d’une coupure de courant, il sera alors possible de continuer à passer des appels. Dans le cas contraire, si jamais une antenne mobile d’un autre opérateur se trouve non loin de chez vous et que celle-ci est toujours alimentée, alors il sera possible de contacter les secours, mais uniquement via le numéro 112.

Appeler les urgences avec le 112 ? Oui, mais pas forcément

Le 112 permet, en effet, de passer par n’importe quel opérateur présent dans la zone de couverture pour acheminer l’appel d’urgence. Encore faut-il se trouver dans une zone couverte par au moins une antenne mobile encore alimentée en électricité.

Car dans le cas contraire, il sera impossible de joindre les services d’urgence. Le gouvernement travaille justement sur une « cartographie des zones qui ne seraient pas couvertes par le 112 » afin de prendre les mesures nécessaires en lien avec les préfectures.

Dans le pire des cas, si vous devez joindre les services d’urgences dans le cas d’un délestage tournant, il sera toujours possible de se rendre dans un lieu d’accueil d’urgence (pompiers, police, gendarmerie, police municipale) « afin de prendre en compte une demande inopinée de secours d’urgence par un citoyen venant au contact« .

Une présence physique dans les mairies et dans des lieux prédéfinis permettant quant à elle de « relayer l’alerte aux services de secours, de santé et de sécurité, pendant la durée du délestage et de la coupure éventuelle du réseau téléphonique« .

L’iPhone 14 : le grand sauveur ?

Enfin, une autre solution est d’utiliser un téléphone satellitaire, ou tout simplement l’iPhone 14 d’Apple, qui intègre justement une fonction d’appel d’urgence par satellite dans les zones blanches. La fonction, déjà en service aux États-Unis, devrait être déployée en France au cours du mois de décembre si l’on en croit les récentes annonces d’Apple.

