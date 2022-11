Cette station d’énergie peut remplacer votre réseau électrique pendant quelques heures

La peur de subir des pannes de courant durant l’hiver n’a jamais été aussi forte en France. Pour se préparer au mieux, Bluetti a conçu une station compacte et modulable capable d’alimenter toute une maison. Et lorsqu’elle est associée à des panneaux solaires, elle peut même réduire les factures.

Entre la flambée du prix de l’électricité et EDF qui réduit sa production nucléaire, l’arrivée de l’hiver est particulièrement redoutée. La crainte de faire face à des coupures de courant durant les vagues de froid se renforce chaque jour, alors même que les météorologues anticipent un hiver plutôt doux.

Et si l’hypothèse d’un black out d’une journée ou plus est peu probable, rien ne garantit à ce stade que nous échapperons à des arrêts de quelques minutes à quelques heures consécutives. Pour s’assurer d’avoir de l’électricité en continu chez soi, des solutions existent pour les particuliers.

Bluetti vient à ce titre de lancer son système de stockage d’énergie EP600. Compact et discret, il peut temporairement remplacer une installation électrique traditionnelle et alimenter une maison entière grâce à ses larges batteries intégrées. Tout type d’appareils peut y être raccordé, y compris l’électroménager ou du matériel informatique.

Les foyers équipés en panneaux solaires peuvent aussi les raccorder facilement au Bluetti EP600, sans avoir besoin d’équipement supplémentaire. Ils stockent ainsi facilement de l’énergie verte et peuvent réduire leur facture énergétique.

À qui s’adresse cette station ?

Passer quelques heures sans électricité n’est pas si anodin. Personne n’a envie de se retrouver dans le noir, tous ses appareils à l’arrêt, sans chauffage ni eau chaude et pire, de risquer de perdre tout le contenu de son réfrigérateur.

Installer une station d’énergie permet de pallier ces risques de coupures momentanées et de gagner en indépendance énergétique, surtout si le système est raccordé à des panneaux solaires. Vous pouvez alors chauffer votre intérieur comme bon vous semble et bénéficier d’une alimentation électrique en continu.

Le nouveau système de stockage d’énergie Bluetti EP600 répond à ces besoins et profite en prime d’une conception compacte, discrète et modulable. Prenant la place d’une petite commode, ce dispositif comprend une station d’énergie EP600 et deux batteries B500.

Il peut être installé à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à sa certification IP65 et son revêtement robuste en aluminium. Silencieux (50 dB maximum), il convient autant à un petit appartement qu’à une grande maison.

Comment fonctionne le Bluetti EP600 ?

La station d’énergie EP600 proposée par Bluetti peut être installée indépendamment ou en complément du réseau électrique. Dans le second cas, il prend le relai en cas de panne de courant et s’active en seulement 10 ms.

Plusieurs modes de chargement

Pour délivrer du courant, l’EP600 doit d’abord collecter l’énergie électrique, puis la stocker au sein de sa batterie. Le rechargement peut directement passer par le système électrique principal.

L’EP600 peut aussi être alimenté par l’énergie solaire pour les foyers équipés de panneaux photovoltaïques. C’est d’ailleurs l’une des plus grandes forces de ce système qui intègre un onduleur hybride chargé de convertir directement l’énergie solaire en électricité, sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Bluetti annonce en prime que 2 heures 10 suffisent à recharger la station et ses deux batteries additionnelles à l’aide de panneaux solaires.

Une puissance semblable à celle d’un réseau électrique traditionnel

Une fois rechargée, la nouvelle station d’énergie de Bluetti peut produire jusqu’à 9 kWh d’électricité, ce qui lui permet d’alimenter un logement de plus de 80 m². Pour les maisons plus spacieuses, le système peut être associé à jusqu’à 16 modules de batterie complémentaires B500, portant ainsi la capacité électrique à 79 kWh. La station répond aux normes de tous les appareils, y compris l’électroménager.

Avec sa capacité de 9 kWh, le Bluetti EP600 et sa double batterie B500 peuvent faire tourner simultanément et pendant près d’une heure tous les appareils les plus gourmands de la maison comme :

un réfrigérateur/congélateur : 0,04 kWh ;

un lave-linge : 2,2 kWh ;

une machine à café : 0,5 kWh ;

un four : 2 kWh ;

des plaques vitrocéramiques = 1,5 kWh ;

une TV 55 pouces : 0,1 kWh ;

un chauffe-eau : 2,5 kWh ;

un chauffage électrique : 1 kWh.

Simple d’utilisation, une fois raccordé directement au réseau électrique, l’EP600 ne requiert aucun branchement supplémentaire pour prendre le relai. C’est ce qui le différencie principalement des générateurs, qui sont eux équipés de prises électriques.

Pratique, l’EP600 peut être contrôlé et suivi à distance via l’application BLUETTI (disponible sur Android et iOS). Celle-ci permet de suivre le niveau des batteries, de vérifier sa consommation énergétique, de planifier une charge ou encore de mettre en route la station.

Le Bluetti EP600 accompagné de ses deux batteries B500 est proposé au prix de 8 999 euros et chaque batterie B500 supplémentaire est disponible à 3 000 euros.

Garanti 10 ans, ce système peut être installé en option par un professionnel Bluetti.