Finalement, Elon Musk veut acheter tout Twitter pour « débloquer son potentiel extraordinaire »

« Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais le débloquer. », c'est par ces mots qu'Elon Musk propose d'acquérir 100 % des actions de Twitter.

Après acquis un peu moins de 10 % des actions de Twitter et refusé un poste au conseil d’administration, Elon Musk proposer d’acheter 100 % des actions de Twitter pour 54,20 dollars par action, bien au-dessus du cours de Bourse. Il propose également de retirer Twitter de la Bourse.

Elon Musk a un projet clair et ambitieux pour Twitter, il l’évoque dans un texte publié :

J’ai investi dans Twitter car je crois en son potentiel d’être la plate-forme de la liberté d’expression dans le monde entier, et je crois que la liberté d’expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne. Cependant, depuis que j’ai fait mon investissement, je réalise maintenant que l’entreprise ne prospérera ni ne servira cet impératif dans sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en une entreprise non côtée en Bourse. En conséquence, je propose d’acheter 100 % de Twitter pour 54,20 dollars par action en cash, une prime de 54 % par rapport au prix de l’action (…) Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n’est pas acceptée, je devrai reconsidérer ma position d’actionnaire.

Dernièrement, Elon Musk avait publiquement remis en question l’approche de Twitter en matière de liberté d’expression via un sondage réalisé sur son compte Twitter le 25 mars. « La liberté d’expression est essentielle au fonctionnement d’une démocratie. Croyez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? » avait demandé le PDG de Tesla, avant de noter dans un tweet de suivi que « les conséquences de ce sondage seront importantes ».

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully.

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022