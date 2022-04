Elon Musk investit massivement dans Twitter : 4 questions pour comprendre les raisons de cette prise de participation

Le PDG de Tesla ou encore SpaceX vient d'investir pour plus de 9 % dans la plateforme Twitter.

Elon Musk, directeur général de Tesla ou encore de SpaceX, vient de faire l’acquisition d’une grande part d’actions de la plateforme Twitter. Selon un rapport nommé 13G de la Securities and Exchange Commission, Elon Musk a acheté 73 486 938 actions de Twitter, ce qui équivaut à une participation de 9,2 % dans la société.

Est-ce un investissement sur le long terme ?

L’investissement est répertorié comme un investissement passif. Ce terme signifie qu’Elon Musk prévoit de conserver à long terme les actions achetées. En d’autres termes, il n’a pas acheté ces actions afin de les revendre rapidement pour gagner de l’argent.

Elon Musk aura-t-il son mot à dire chez Twitter ?

Cet investissement ne signifie pas, en pratique, qu’Elon Musk aura son mot à dire. Il ne fait pas partie de son conseil d’administration et n’occupe aucun autre poste dans l’entreprise. Cependant, étant donné la stature de Musk dans le monde de la technologie et le fait qu’il détient maintenant plus de 9 % des actions de TWTR, Twitter pourrait accorder un peu plus d’attention à ce qu’il dit sur l’entreprise/les médias sociaux.

Comment la nouvelle a-t-elle été accueillie ?

Les actions TWTR ont grimpé en flèche dans les échanges avant l’ouverture de la Bourse à Wall Street. Au moment où nous écrivons ces lignes, les actions Twitter ont augmenté de plus de 26 % à 49,81 dollars.

Est-ce une surprise ?

Cela peut sembler surprenant, mais cela ne l’est pas. Elon Musk a répondu à un tweet lui demandant s’il envisagerait un jour de créer sa propre plate-forme de médias sociaux. Elon Musk a répondu: « Je réfléchis sérieusement à cela. ». Elon Musk a clairement un intérêt pour le secteur des médias sociaux, il compte plus de 80 millions de followers sur Twitter, c’est d’ailleurs par ce biais qu’il communique sur les nouveautés de ses entreprises.

Am giving serious thought to this — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2022

Dernièrement, Elon Musk avait publiquement remis en question l’approche de Twitter en matière de liberté d’expression via un sondage réalisé sur son compte Twitter le 25 mars. « La liberté d’expression est essentielle au fonctionnement d’une démocratie. Croyez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? » avait demandé le PDG de Tesla, avant de noter dans un tweet de suivi que « les conséquences de ce sondage seront importantes« .

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

