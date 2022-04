Seul l’USB-C doit être utilisé en Europe, Apple va devoir abandonner le port Lightning

Apple va devoir abandonner le port Lightning, les parlementaires européens se sont mis d'accord sur leur position sur le projet : seul l'USB-C doit être utilisé en Europe.

Le moment où l’iPhone va devoir passer à l’USB-C se rapproche. Ce 20 avril 2022, les parlementaires européens se sont mis d’accord sur leur position concernant la connectique de nos appareils électroniques : seul l’USB-C doit être utilisé en Europe. Les négociations finales entre le Parlement européen et les États de l’UE peuvent désormais commencer.

Pour rappel, en septembre 2021, un projet de directive déposé à la Commission européenne a pour objectif d’imposer une connectique universel et interopérable. En d’autres mots, l’Europe veut imposer l’USB Type-C partout. On ne parle pas seulement des smartphones, mais aussi des casques, écouteurs, caméras, enceintes… et certainement les claviers ou encore les souris. Notez que l’Europe ferait une seule exception dans cette liste, les liseuses pourraient continuer à utiliser du micro USB ou autre chose.

Rendez-vous mi-2024

Un accord pourrait être conclu cet été – en cas de succès dans les négociations, le câble de charge commun deviendrait probablement une réalité dans l’UE d’ici la moitié de l’année 2024. Sur de nombreux points, les positions des États de l’Union Européenne et du Parlement européen sont déjà très proches. Les deux parties souhaitent que l’USB-C soit utilisé de manière cohérente.

Selon eux, une norme unique pour charger les smartphones, les ordinateurs portables ou les écouteurs permet d’économiser des ressources, d’éviter des milliers de tonnes de déchets électroniques et de ménager les portefeuilles des consommateurs, c’est ce qui a été déclaré par Anna Cavazzini (membre de l’Alliance 90/Les Verts), députée européenne. Une norme uniforme devra également être trouvée pour la recharge sans fil d’ici 2026, néanmoins la norme Qi est déjà massivement adoptée par les constructeurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.