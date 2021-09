L’Europe veut de l’USB Type-C partout, des iPhone jusqu’aux AirPods, dès 2024

Apple va-t-il être obligé de passer à l'USB Type-C ? La Commission européenne se prépare à débattre autour d'un projet de directive.

Comme vous le savez sans doute, Apple propose deux connectiques différentes en fonction de la famille d’appareils que vous avez. Sur les iPhone, AirPods, claviers, souris… c’est du Lightning, une connectique propriétaire. Sur les récents iPad, MacBook (Pro), c’est de l’USB Type-C.

On retrouve d’ailleurs de l’USB Type-C chez la concurrence, partout, des smartphones jusqu’aux PC, en passant par le dernier Stream Deck d’Elgato ou la caméra Logi Stream par exemple. Comme évoqué il y a quelque temps, l’Union Européenne chercher à obliger les constructeurs à adopter l’USB Type-C. D’après Les Echos, le projet de directive sera présenté jeudi 23 septembre 2021.

De l’USB Type-C sur les iPhone 2024 ?

Ce projet de directive déposé à la Commission européenne a pour objectif d’imposer une connectique universel et interopérable. En d’autres mots, l’Europe veut imposer l’USB Type-C partout. On ne parle pas seulement des smartphones, mais aussi des casques, écouteurs, caméras, enceintes… et certainement les claviers ou encore les souris. Notez que l’Europe ferait une seule exception dans cette liste, les liseuses pourraient continuer à utiliser du micro USB ou autre chose.

Pour que cette directive aboutisse sur une application concrète, elle doit être examinée le Parlement européen et le Conseil européen, elle obligera ensuite Apple (et tous les constructeurs) à mettre de l’USB Type-C partout. Sur des AirPods Max, mais aussi sa souris et évidemment son iPhone. L’Europe laisserait le temps aux constructeurs pour s’adapter à la situation étant donné que l’on parle de 2024.

D’ailleurs, notons qu’une directive est un acte normatif pris par les institutions de l’Union européenne. À la différence d’un règlement communautaire qui s’applique totalement et directement, une directive donne des objectifs à atteindre par les pays membres, avec un délai. Chaque pays pourrait décider d’appliquer la directive dans des conditions différentes. Cela donnerait encore plus de temps aux constructeurs pour s’adapter à la nouvelle réglementation.

Apple pourrait décider de retirer la dernière connectique physique de son iPhone et ainsi rendre obligatoire la charge sans fil… c’est une rumeur que l’on croise sur le web depuis plusieurs mois. L’Europe prévoira peut-être le cas précis des appareils qui ne proposent aucune connectique physique pour la charge.

Le problème de l’USB Type-C

Les constructeurs auront l’obligation de doter leurs appareils d’au moins un port USB-C mais aussi de garantir que tous les chargeurs soient interchangeables. Un vrai casse-tête, l’USB-C peut être USB 3.0, USB 2.0 ou même USB 1.1. Il peut également être exclusivement dédié à la charge, et il ne transporte pas nécessairement la même puissance de charge maximale en fonction de la qualité du câble et des composants utilisés.

Rappelez-vous de l’histoire du câble USB Type-C de OnePlus, qui avait causé de nombreux problèmes sur d’autres produits. Ou encore du Googler qui a grillé son Chromebook Pixel. D’ailleurs, vous pouvez charger votre smartphone avec le chargeur de votre ordinateur portable, mais il est peu probable que vous puissiez charger votre ordinateur portable avec le chargeur de votre smartphone. Et encore, nous n’avons pas évoqué le Power Delivery ou encore les nombreuses technologies de charge rapide.

Bref, un vrai casse-tête mais qui semble nécessaire pour faciliter l’usage que l’on a de ces câbles et autres chargeurs.