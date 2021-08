Chargeur universel : l’UE repasserait à l’attaque contre Apple dès septembre

L'Union européenne souhaiterait passer à la vitesse supérieure pour imposer une connectique universelle pour charger les smartphones, même si Apple grince des dents.

Voilà bien longtemps que l’Union européenne manifeste son enclin à instaurer une connectique de charge universelle sur le marché des appareils électroniques, plus particulièrement celui des smartphones. L’UE affirme en effet vouloir générer moins de déchets.

On pense notamment à l’USB Type-C déjà massivement adopté par plusieurs constructeurs et qui pourrait donc devenir un standard. Or, d’après une source proche du dossier citée par Yahoo! Finance, l’Union européenne s’apprêterait à proposer, dès le mois de septembre, un cadre législatif pour permettre l’instauration d’un standard universel sur les chargeurs.

Apple dans le collimateur

Les détails précis du projet restent encore inconnus. Il est cependant bon de rappeler que pendant longtemps, l’Union européenne a voulu faire confiance aux entreprises pour adopter naturellement un standard qui s’imposerait de lui-même.

En imposant un cadre législatif, l’Europe forcerait donc un peu plus la main aux marques. Et comment ne pas penser à Apple ? La pomme s’est toujours prononcée contre une telle initiative afin de protéger son port Lightning propriétaire et en arguant qu’une standardisation tuerait l’innovation technologique.

Rappelons également qu’Apple a été le premier — avant Samsung — à retirer le chargeur des boîtes de ses iPhone en avançant un argument écologique. Plusieurs voix s’étaient cependant fait entendre pour dénoncer un objectif déguisé d’optimisation des coûts.