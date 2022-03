Samsung rejoint Apple et suspend toutes ses expéditions vers la Russie

Samsung, qui est le plus gros vendeurs de smartphones en Russie, a décidé ce week-end de suspendre ses expéditions de produits vers le pays, en raison des événements en Ukraine. L'entreprise rejoint ainsi la liste des grandes entreprises ayant décidé de ne plus commercer avec la Russie pour le moment.

L’invasion de l’Ukraine le 24 février a déclenché le début d’une série de sanctions contre la Russie, de la part des gouvernements, mais aussi des entreprises. Après Apple, ainsi qu’Intel et AMD, ou encore HP, Samsung a également choisi d’interrompre ses activités en Russie depuis le vendredi 4 mars. Microsoft et Google avaient, eux aussi, annoncé suspendre les ventes et échanges financiers en Russie. La firme sud-coréenne a plus précisément mis à l’arrêt les livraisons de l’ensemble de ses produits sur le territoire russe.

Samsung suit le mouvement

La société à l’origine du Galaxy S22 a en effet partagé un communiqué ce week-end, dans lequel elle annonce qu’« en raison des événements géopolitiques actuels, les expéditions vers la Russie ont été suspendues ». Samsung n’est pas la seule multinationale à choisir de sanctionner ainsi la Russie. « Nous continuons à surveiller de près cette situation complexe pour envisager les prochaines étapes », a également déclaré Samsung.

Samsung vend bien entendu des smartphones et tablettes en Russie, mais aussi des puces électroniques. Sur le secteur des smartphones, le fabricant détient une part de marché bien supérieure à celle d’Apple dans le pays : presque 35 %, contre 15 % pour Apple et 26 % pour Xiaomi. Autant dire que cela engendrera évidemment une réduction de son chiffre d’affaires en 2022.

Dans le même esprit de soutien à l’Ukraine, Samsung a de plus annoncé « soutenir activement les efforts humanitaires dans la région ». En ce sens, la firme a fait un don de 6 millions de dollars, dont 1 million de dollars en produits électroniques grand public ainsi que des dons volontaires de la part de ses employés.

