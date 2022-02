Elon Musk a activé Starlink au-dessus de l’Ukraine en guerre

Pour répondre aux demandes de l'Ukraine, Elon Musk a activé son réseau Starlink pour fournir internet en cas de coupures des réseaux de télécommunications.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a des répercussions dans la tech. Néanmoins, les acteurs des télécommunications ont également un rôle à jouer pour aider les Ukrainiens. Les opérateurs français ont, par exemple, offert ou baissé les coûts des appels et SMS vers l’Ukraine. Du côté des Américains, Elon Musk vient d’activer sa mégaconstellation de satellites Starlink.

Ce samedi 26 février, le responsable ukrainien en charge du secteur numérique. a écrit : « Pendant que vous essayez de coloniser Mars, la Russie essaye d’occuper l’Ukraine ! Si vos fusées atterrissent avec succès depuis l’espace, des roquettes russes attaquent des civils ukrainiens ! Nous vous demandons de fournir à l’Ukraine des stations Starlink ».

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

