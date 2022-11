Microsoft promet encore 10 ans de Call of Duty sur PlayStation après le rachat d’Activision

Pour rassurer les joueurs et les régulateurs, Microsoft aurait proposé un accord avec Sony pour continuer à proposer les jeux Call of Duty pendant au moins dix ans sur consoles PlayStation après le rachat d'Activision Blizzard King.

Depuis l’annonce du rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft, en janvier dernier, Sony fait part de ses craintes auprès des régulateurs des différents pays. Il faut dire que cette annonce sème le doute quant aux velléités de Microsoft pour les jeux du premier éditeur mondial des jeux vidéo. Concrètement, Sony a exprimé à de nombreuses reprises son appréhension que le rachat ne fasse disparaître, à terme, la franchise Call of Duty de ses consoles PlayStation.

Par le passé, Microsoft a bien tenté de rassurer les régulateurs et les différentes autorités de la concurrence en promettant que les jeux Call of Duty continueraient à sortir sur consoles PlayStation au moins trois ans après le rachat d’Activision. Une promesse qui n’a pas convaincu Sony. Pour se faire encore plus rassurante, la firme de Redmond serait allée encore plus loin, comme l’indique le New York Times dans un article mis en ligne lundi 21 novembre :

Microsoft indique avoir proposé à Sony, le 11 novembre, un accord pour garder Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans. Sony a refusé de commenter cette offre.

Il faut dire que les jeux Call of Duty sont le nerf de la guerre dans le conflit juridique entre Sony et Microsoft, le premier reprochant au second de vouloir racheter Activision Blizzard King dans le seul but de récupérer l’exclusivité de la licence et de priver les consoles PlayStation d’une des franchises les plus vendues sur console. En juin dernier, on apprenait ainsi qu’Activision avait vendu ainsi plus de 425 millions d’exemplaires au cours de ses 19 ans d’existence.

Un accord éternel sans valeur juridique

Microsoft a bien tenté de rassurer Sony en promettant de continuer à distribuer la franchise Call of Duty sur PlayStation pendant trois ans après le rachat, la proposition a été rejetée. Interrogé par The Verge le 15 novembre, Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a ainsi indiqué que Sony voulait un accord plus long encore : « Je comprends que l’on veuille qu’on passe un contrat avec Sony pour un certain nombre d’années qui dise « d’accord, on va continuer à distribuer Call of Duty sur PlayStation ». Je suis complètement en phase avec ça, aucun problème. Mais l’idée que l’on rédige un contrat qui dise « pour toujours » n’a aucun sens pour n’importe quel avocat ».

Concrètement, alors que Sony semble avoir refusé un accord sur trois ans, Microsoft aurait donc, selon les informations du New York Times, proposé un accord sur les dix années suivant le rachat d’Activision par Blizzard. Un moyen pour le constructeur des Xbox de rassurer surtout les régulateurs. Le rachat est en effet évalué dans 16 pays différents pour vérifier qu’il ne porte pas atteinte à la libre concurrence. C’est notamment le cas aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou dans l’Union européenne. Pour l’heure, seuls deux régulateurs ont approuvé les velléités de rachat de Microsoft : le Brésil et l’Arabie saoudite.

