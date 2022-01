Qui est Microsoft Gaming ? la nouvelle entreprise née du rachat d’Activision Blizzard

À l'occasion du rachat d'Activision Blizzard, Microsoft annonce également la création d'une nouvelle entreprise intitulée tout simplement Microsoft Gaming. On fait le point.

C’est la nouvelle colossale de la semaine. Microsoft rachète Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Au-delà du caractère stratosphérique d’une telle nouvelle, celle-ci va de surcroit bouleverser l’organisation interne de Microsoft en matière de jeu vidéo. On vous explique.

Nouvel organigramme

Derrière ce rachat, on trouve Phil Spencer, l’ancien patron des studios Xbox, devenu ensuite patron de Xbox et qui hérite aujourd’hui d’un nouveau titre : CEO de Microsoft Gaming. Dans l’organigramme de Microsoft, cette nouvelle structure va désormais chapeauter l’ensemble de la division jeu vidéo. Vu le titre de CEO, on peut penser qu’il s’agit tout simplement d’une nouvelle entreprise, là où la partie gaming de Microsoft pouvait auparavant être considérée comme une simple branche.

Comme l’écrit la firme de Redmond dans son communiqué pour annoncer le rachat, « une fois l’opération conclue, les activités d’Activision Blizzard relèveront de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. » En attendant que le deal soit complet, Activision Blizzard et Microsoft Gaming vont continuer à agir indépendamment l’un de l’autre. L’organigramme complet de cette nouvelle structure a d’ores et déjà été communiqué.

Dans les faits, l’intégralité de l’organigramme tel que présenté ici est constituée de personnes travaillant déjà chez Xbox auparavant. Aucune personnalité issue de la tête d’Activision Blizzard ne rejoint donc cette nouvelle structure, du moins dans le haut de l’organigramme.

On a déjà une petite idée de ce sur quoi va se concentrer cette entreprise. Il faudra déjà s’occuper de gérer « les 25 millions d’abonnés du Game Pass » selon le chiffre communiqué par Microsoft à l’occasion du rachat. Le cloud devrait aussi continuer à monter en puissance, comme le laisse penser la déclaration de Phil Spencer : « Ensemble, nous construirons un avenir où les gens pourront jouer aux jeux qu’ils veulent, pratiquement où ils veulent. »

Le développement du Metaverse de Microsoft devrait aussi pas mal occuper l’entreprise, à en croire Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft qui dit que la nouvelle entité y jouera, assez logiquement un rôle clé.

On peut aussi avoir une idée de la taille de l’entreprise une fois le rachat accompli. « À la clôture de l’opération, Microsoft disposera de 30 studios internes de développement de jeux, ainsi que de capacités supplémentaires d’édition et de production d’esports. » La firme de Redmont parie également sur les « 400 millions de joueurs actifs » des franchises Activision Blizzard.

