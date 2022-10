Comment le rachat d’Activision par Xbox pourrait enquiquiner Apple et Google sur nos smartphones

Le monopole d'Apple et Google sur le smartphone irrite de plus en plus les éditeurs de jeux vidéo. Après Epic Games, c'est Microsoft qui aimerait bien croquer une part du marché mobile avec sa propre boutique.

On sait que le géant du jeu vidéo Epic Games aimerait bien proposer sa boutique sur smartphone face au Play Store et à l’App Store. C’est même l’un des enjeux de son conflit juridique avec Apple qui a permis de dévoiler de nombreuses choses sur les coulisses de l’industrie.

Cette fois, c’est une autre affaire qui est à la source de révélation : la tentative de rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft. Parmi les documents envoyés aux autorités britanniques, on y découvre que le géant américain aimerait aussi lancer une boutique sur mobile.

Comment Microsoft veut vous faire utiliser sa boutique

Voici ce que Microsoft déclare à la CMA, l’autorité de la concurrence britannique.

L’opération améliorera la capacité de Microsoft à créer une boutique de jeux de nouvelle génération fonctionnant sur toute une gamme d’appareils, y compris les mobiles, grâce à l’ajout du contenu d’Activision Blizzard. En s’appuyant sur les communautés de joueurs existantes d’Activision Blizzard, Xbox cherchera à étendre le Xbox Store au mobile, en attirant les joueurs sur une nouvelle plate-forme Xbox Mobile. Pour détourner les consommateurs du Google Play Store et de l’App Store sur les appareils mobiles, il faudra toutefois modifier en profondeur le comportement des consommateurs. Microsoft espère qu’en proposant des contenus connus et populaires, les joueurs seront plus enclins à essayer quelque chose de nouveau.

Autrement dit, Microsoft compte lancer un Xbox Store sur smartphone permettant de télécharger ou d’acheter des jeux pour mobile. Avec le rachat d’Activision Blizzard King, le géant mettrait la main sur Candy Crush Saga, Call of Duty Mobile et Hearthstone notamment, trois gros succès sur smartphone et tablette. On comprend qu’en retirant ces jeux de l’App Store et du Google Play Store et en les réservant à sa propre boutique, Microsoft espère détourner les consommateurs d’Apple et Google.

Un Xbox Store sur smartphone : pour faire quoi ?

Quel serait l’intérêt pour un consommateur de trouver une alternative à l’App Store ou au Google Play Store ? Microsoft pourrait y prendre une commission plus faible et donc offrir des microtransactions moins chères, c’est ce qu’a tenté Epic Games avec Fortnite. Cela paraîtrait surprenant alors que Microsoft impose toujours une commission élevée sur la boutique de la Xbox.

La firme pourrait proposer aux consommateurs des fonctions supplémentaires absentes chez Apple et Google. Par exemple, une connexion avec le compte Xbox pour débloquer des succès et une intégration au Xbox Game Pass pour permettre aux abonnés de télécharger des jeux « gratuitement ». La synchronisation de la progression dans les jeux entre son PC, sa console et son smartphone pourrait également être facilitée.

Quid de la fermeté d’Apple ?

Une question se pose tout de même du côté de l’iPhone. Si Android autorise bien le développement de boutiques alternatives au Google Play Store, même si Google fait tout pour vous empêcher de les utiliser, ce n’est pas le cas d’Apple qui interdit toute alternative à l’App Store.

Les documents ne dévoilent pas comment Microsoft compte proposer cette alternative sur les plateformes Apple. Il y a bien eu des expérimentations d’App Store alternatif sans jailbreak, mais elles reposaient sur des hacks qu’une société comme Microsoft ne peut pas utiliser pour un produit grand public.

Microsoft ne donne aucun détail sur sa stratégie ou le calendrier qu’il souhaite appliquer. La firme attend d’abord d’obtenir le feu vert sur l’acquisition du géant Activision Blizzard King. Officiellement, Microsoft s’attend à ce que ce processus se termine au plus tard à l’été 2023.

