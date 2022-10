Activision-Blizzard x Xbox : le Brésil met à mal les arguments de PlayStation

Le Brésil a validé le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft. Dans ses conclusions, le pays démonte plusieurs des arguments de Sony PlayStation à l'encontre de l'opération financière.

Le Brésil vient de dessiner un nouveau tournant dans le conflit entre Microsoft et Sony. Les deux géants s’affrontent depuis plusieurs mois dans tous les pays où c’est possible concernant le projet de rachat du géant Activision-Blizzard par Microsoft.

Au centre des préoccupations de Sony : l’avenir de la franchise Call of Duty aujourd’hui si juteuse pour PlayStation. Si le rachat doit faire l’objet d’une enquête plus poussée au Royaume-Uni et sans doute pour l’Union européenne, le Brésil vient de suivre l’Arabie-Saoudite en donnant son feu vert.

Le Brésil démonte plusieurs arguments de Sony

Dans les conclusions de la CADE, chargé de surveiller la concurrence au Brésil, on peut lire les éléments suivants en réponse aux craintes soulevées par Sony.

On ne peut exclure la possibilité que Microsoft juge potentiellement rentable d’adopter une stratégie d’exclusivité sur les jeux d’Activision Blizzard, même si une décision dans ce sens pourrait entraîner le sacrifice d’une partie importante des ventes, des utilisateurs et même de la popularité de Call of Duty

Il reconnait donc certaines craintes et notamment la possibilité pour Microsoft de couper Call of Duty des plateformes hors de son écosystème pour renforcer ce dernier, même si cela n’avait pas de sens financièrement à court terme. Ce sacrifice vaudrait potentiellement le coût selon les calculs de Microsoft si la firme décidait de prendre ce chemin pour renforcer Xbox.

Problème pour PlayStation, d’après la CADE, les licences d’Activision-Blizzard ne sont pas des essentiels et l’administration se sert de Nintendo pour l’expliquer.

Comme nous l’avons déjà vu, Nintendo ne s’appuie actuellement sur aucun contenu d’Activision Blizzard pour être compétitif sur le marché. De son côté, Sony dispose de plusieurs atouts – force de la première marque mondiale depuis plus de 20 ans, grande expérience du secteur, plus grande base d’utilisateurs, plus grand parc de consoles installées, solide catalogue de jeux exclusifs, partenariats avec de multiples éditeurs, consommateurs fidèles à la marque, etc. – qui devraient contribuer à maintenir la compétitivité de PlayStation dans un éventuel scénario post-Opération, même face à une éventuelle perte d’accès aux contenus d’Activision Blizzard.

Pour la CADE il est clair qu’un rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft ne devrait pas entrainer automatiquement la chute de PlayStation et que Sony est plus que bien armé pour faire face à son éventuel nouveau rival.

L’administration conclut surtout en rappelant qu’elle n’est pas là pour protéger les concurrents de Microsoft dans ce genre d’affaires, mais bien l’intérêt des consommateurs. Pour elle, ce rachat ne devrait pas entrainer de problèmes pour le consommateur à l’avenir.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.