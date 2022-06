iOS 16 : voici la liste des iPhone compatibles

Comme toujours après l'annonce d'une mise à jour majeure pour son OS, Apple a détaillé la liste des appareils compatibles. Trois iPhone ne passeront pas à iOS 16.

Chaque année, Apple impressionne avec la liste des appareils éligibles au téléchargement de la dernière mise à jour majeure. Lors de la WWDC, la firme a naturellement levé le voile sur iOS 16, la prochaine mise à jour prévue à la fin de l’année pour les iPhone. Au programme, un nouvel écran de verrouillage, des mises à jour pour Apple Pay, Plan et iMessage, et pour la domotique avec Matter. Des changements que certains pour juger léger, mais suffisants pour laisser de côté de vieux appareils.

La liste des iPhone compatibles iOS 16

Voici la liste des iPhone qui auront le droit à iOS 16.

On peut constater qu’Apple abandonne l’iPhone SE de première génération. Ce faisant, la marque ne propose plus une prise en charge du petit écran de quatre pouces de cet appareil. L’iPhone 6S et l’iPhone 7 resteront également bloqués sous iOS 15. C’est donc deux générations d’un coup que la firme décide de ne plus suivre. Autrement dit, une puce Apple « Bionic » est désormais nécessaire pour utiliser la nouvelle version d’iOS. Il s’agit de la première puce d’Apple à intégrer un circuit Neural Engine pour l’IA.

Au revoir l’iPod Touch

L’iPod Touch ne recevra pas la mise à jour vers iOS 16. C’était attendu puisque Apple a annoncé la fin de l’iPod, une gamme de produits qui a marqué toute une génération. Dorénavant, iOS est dédié à l’iPhone.

