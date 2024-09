Netflix ne sera bientôt plus supporté par ces appareils Apple

Votre iPhone, ou votre iPad, est sous iOS 16 ou iPadOS 16 ? Il ne sera bientôt plus possible de regarder Netflix dessus. Ces systèmes d’exploitation ont beau n’avoir que deux ans, ils ne pourront plus faire tourner correctement l’application du N rouge dans un futur proche.

La marche forcée vers le progrès, ça passe aussi par le compte Netflix. Selon un certain Aaron, contributeur chez MacRumors, qui s’est aventuré dans le chaos des lignes de code, les appareils Apple sous iOS 16 et iPadOS 16 ne pourront bientôt plus lancer l’application Netflix. Il va falloir investir dans un appareil Apple plus récent si vous souhaitez continuer à regarder vos séries préférées sans contraintes.

Netflix is soon going to require iOS 17 or later to use their app pic.twitter.com/u7trDyaT9u — Aaron (@aaronp613) September 11, 2024

Un passage forcé à iOS 17

Il n’y a pour le moment aucune information sur la date de cette mise à jour fatidique, mais s’il y est déjà fait mention dans ces lignes de code, on peut supposer qu’elle puisse arriver dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines.

Il est fréquent que des OS soient délaissés à mesure que de nouvelles versions paraissent, et ce jusqu’à devenir totalement inutilisables, ceci afin de donner plus de temps aux développeurs pour se concentrer sur les OS plus récents et ceux à venir.

Voici la liste des iPhone et iPad qui, bloqués en iOS 16 et iPadOS 16, ne supporteront bientôt plus l’application Netflix :

Source : Frandroid – Anthony Wonner

Après la fameuse mise à jour, l’application continuera de fonctionner sur iOS 16 et iPadOS 16, mais il n’y aura plus de nouvelles fonctionnalités, ni de corrections de bugs, ni de patchs sécurité. Autant dire qu’il est déconseillé de continuer à utiliser l’application dans cet état.

Et si des personnes tiennent absolument à leur iPhone ou à leur iPad obsolète, il sera toujours possible de regarder ses séries Netflix non pas sur l’application, mais sur le navigateur Safari, mais l’expérience y est moins confortable.

