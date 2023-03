iOS 16.4 : Apple métamorphose totalement la qualité des appels téléphoniques de ses iPhone

Depuis l'iPhone 13, les smartphones d'Apple ne proposent plus d'options de réduction de bruit lors des appels téléphoniques classiques. Celle-ci fait son grand retour, sous le nom d'isolement de la voix. Mais attention, elle n'est pas disponible sur tous les modèles.

Une bonne qualité d’appel sur un smartphone est essentiel. Mais à ce petit jeu, tous les téléphones ne se valent pas. Les iPhone d’Apple sont souvent réputés pour leur bonne qualité. En janvier 2022, le média américain 9to5mac alertait sur la disparition d’une fonctionnalité pourtant bien pratique sur les nouveaux iPhone.

La « disparition » de la réduction du bruit

En effet, à partir de l’iPhone 13, Apple a tout simplement supprimé la fonction « réduction du bruit ». Une décision qui concerne donc aussi l’iPhone 14. Celle-ci n’a jamais été officialisée par la marque à la pomme, sauf par le biais du support en ligne. On trouve toujours trace de cette fonction sur le site d’Apple, mais pas dans les nouveaux iPhone. Celle-ci permettait d’améliorer la qualité du son perçu par le possesseur de l’iPhone. Rien à voir donc avec une réduction de bruit au sens classique, qui permet à l’interlocuteur au bout du fil de ne pas entendre les bruits ambiants.

Apple la décrit ainsi : « Utilise la pression de l’air pour réduire les sons de fond ambiants afin de vous permettre de mieux entendre tandis que le récepteur est collé à votre oreille lors d’appels dans certains environnements bruyants. La réduction du bruit est disponible et activée par défaut sur l’iPhone 12 et modèles ultérieurs, et peut-être désactivée pour votre confort ».

Il semblerait donc que cette fonction soit limitée aux seuls iPhone 12… À moins que celle-ci soit désormais activée par défaut et qu’il soit impossible de la désactiver. Ce qui est une piste tout à fait envisageable également.

L’arrivée de l’isolement de la voix pour tous (ou presque)

Peut-être pour mieux faire passer la pilule, Apple compte ajouter une nouvelle fonctionnalité d’amélioration de la qualité des appels. Celle-ci fera son arrivée avec iOS 16.4 comme le relaie MacRumors et prend le nom d’isolement de la voix. Cela vous dit quelque chose ? C’est normal, elle est déjà présente dans iOS… mais uniquement pour les appels VOIP (FaceTime, WhatsApp, etc.) et non pas les appels téléphoniques classiques comme nous l’avions déjà remarqué.

La grande nouveauté est donc le support de l’isolement de la voix avec les appels classiques sur réseaux cellulaires (2G, 3G, 4G, 5G, etc.). Mais à y regarder de plus près, elle ne fait pas du tout la même chose que la fonction « réduction du bruit ». Voici comment Apple défini « l’isolement de la voix » : « si vous souhaitez qu’on vous entende clairement lors d’un appel FaceTime et que les autres sons soient filtrés, vous pouvez activer le mode « Isolement de la voix » (disponible sur les modèles compatibles). Ce mode met en avant le son de votre voix pendant un appel FaceTime et bloque les bruits environnants ».

La différence entre les deux fonctions

On voit donc une grande différence : la fonction « réduction de bruit » filtre les bruits ambiants du possesseur de l’iPhone pour qu’il entende mieux son interlocuteur, afin d’être concentré sur son appel. À l’inverse, la fonction « isolement de la voix» permet de retirer les bruits ambiants de l’iPhone pour que l’interlocuteur au bout du fil ne les entende pas.

Et comme on peut voir dans cette vidéo publiée à l’occasion de la sortie d’iOS 15, la fonction d’isolement de la voix est vraiment performante. Elle permet de retirer totalement le bruit d’une foule, d’un sèche-cheveux ou de musique au volume élevé diffusée autour de l’iPhone.

Prenons le cas d’un concert : lors d’un appel avec un iPhone, la fonction « réduction du bruit» permettrait à la personne présente dans la salle de concert de moins entendre le bruit de la musique. À l’inverse, la fonction « isolement de la voix» permettra à l’interlocuteur à l’autre bout du fil de ne pas entendre du tout la musique dans le meilleur des cas.

La liste des iPhone compatibles

Mais attention, cette nouvelle fonction n’est pas compatible avec tous les iPhone d’Apple. La liste des modèles compatibles est disponible sur le site d’Apple, et comprend tous les smartphones depuis l’iPhone XS de 2019 jusqu’à l’iPhone 14 en passant par l’iPhone XR et l’iPhone SE de seconde génération.

Cette nouvelle fonctionnalité arrivera donc avec iOS 16.4, pour le moment à l’état de bêta. Celle-ci apportera davantage de nouveautés, à l’image de nouveaux émojis, de l’affichage de la consommation en always-on, mais aussi des notifications push web.

