Consommation de l’Always-On, nouveaux émojis… toutes les nouveautés d’iOS 16.4

Apple a publié la troisième version bêta d'iOS 16.4 destinée aux développeurs. L'occasion de voir quelles seront les prochaines nouveautés des iPhone. Au programme : la consommation du mode « always-on », de nouveaux émojis, des notifications push web, etc.

Le système d’exploitation des iPhone continue de se peaufiner depuis la sortie d’iOS 16. Apple poursuit son cycle de mises à jour puisque nous en sommes déjà à iOS 16.4, pour le moment en bêta. D’ailleurs, la troisième bêta a été publiée à destination des développeurs. De quoi tester les nouveautés qui seront officiellement déployées dans les mois à venir.

Nouveaux émojis et notifications push des sites web sur iOS

Cette nouvelle bêta ajoute 31 émojis, qui correspondent en fait à ceux ajoutés à la quinzième version du standard Unicode, utilisé pour rendre les émojis compatibles entre les systèmes d’exploitation. Parmi ceux ajoutés, on trouve « un âne, une méduse, un peigne, des mains qui se tapent dedans et de nouvelles couleurs de cœur », note BGR.

Autre ajout de cette bêta : les notifications push des sites web. Désormais, les sites ajoutés sur l’écran d’accueil peuvent vous envoyer des notifications. Ils peuvent aussi afficher des badges, un badge étant le petit rond rouge qui s’affiche en haut à droite d’une icône d’application, pour vous indiquer que vous avez des notifications à consulter.

Le média BGR note aussi des améliorations apportées à Apple Music et à Apple Podcasts. Pour la première par exemple, il y a « l’ajout d’une chanson à la file d’attente n’entraîne plus l’apparition d’une fenêtre contextuelle en plein écran. Le menu des listes de lecture affiche également la pochette en plus petit. »

On va officiellement connaître la consommation du mode « always-on » des iPhone

Aussi, le mode always-on va en quelque sorte s’améliorer. Celui des iPhone est assez particulier : il continue d’afficher l’écran de verrouillage, simplement en moins lumineux. De plus, l’écran profite de la technologie LTPO, qui permet de faire baisser le taux de rafraîchissement de l’écran, et ainsi économiser de la batterie. Pour autant, ce mode always-on consomme tout de même davantage d’énergie lorsqu’il est activé. Avec la bêta 3 d’iOS 16.4, on connait désormais la consommation de l’always-on pendant son utilisation.

Dans l’application réglages, on pourra consulter des détails sur la consommation du mode : de quoi savoir si l’on souhaite continuer à l’utiliser ou non. Comme le fait remarquer 9to5Mac, certains tests comparatifs ont conclu qu’il absorbait jusqu’à 20 % de la batterie d’un iPhone 14 Pro en 24 heures. Si l’on enlève le fond d’écran de l’iPhone, cela passe à 14 % de batterie en moins sur la même période.

