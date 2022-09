Comment corriger le problème du Always On sur les iPhone 14 Pro

Le mode Always On n'est pas au goût de tous les utilisateurs, certains le trouvent trop perturbant à cause de ses couleurs et de sa luminosité. Il existe une méthode pour assombrir ce mode Toujours activé.

Comme nous l’avons décrit dans notre test de l’iPhone 14 Pro, le mode Always On (Toujours activé) de l’iPhone 14 Pro ne fonctionne pas comme la plupart des modes d’affichage permanents des smartphones Android. Même en veille, le nouvel iPhone affiche toujours l’écran de verrouillage en couleur, y compris l’heure et les widgets. C’est avec une luminosité réduite, néanmoins la différence est énorme et modifie par ailleurs l’utilisation du téléphone de manière significative.

Difficile de dire si l’approche d’Apple est meilleure que celle de Samsung ou de Google. Les Galaxy S22 et Pixel 6, avec leurs écrans Always On, affichent uniquement les éléments de base tels que l’heure, l’état de la batterie et les notifications. Sur iPhone 14 Pro, certains d’entre vous désactivent le mode Always On (Toujours activé) car il vous perturbe trop. Il existe pourtant une méthode pour le rendre moins visible.

Comment ne pas afficher le fond d’écran en mode Always On (Toujours activé) ?

En effet, Apple a caché une fonction spéciale dans les paramètres du mode Concentration. Pour l’activer, accédez à Réglages > Centration > [sélectionnez le mode de concentration que vous voulez] > Options. Puis cochez Afficher sur l’écran verrouillé ainsi que Assombrir l’écran verrouillé. Maintenant, lorsque ce mode concentration est activé, lorsque votre iPhone 14 Pro passe en mode Always On (Toujours activé), l’ensemble de l’écran de verrouillage se transforme en un simple mode noir et blanc.

Malheureusement, l’activation de ce paramètre présente certains inconvénients. Tout d’abord, il n’est disponible qu’avec un mode Concentration. De plus, il floute votre arrière-plan de l’écran de verrouillage. En espérant qu’Apple apporte des modifications à iOS 16, voici ce que l’on vous propose.

