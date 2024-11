Problème de caméra sur l’iPhone 14 Plus : comment le détecter et ce qu’il faut faire pour le corriger

Mauvaise surprise pour certains propriétaires d’iPhone 14 Plus : leur caméra arrière refuse de fonctionner correctement. Apple vient de reconnaître le problème et propose une solution gratuite.

Un nouveau problème technique vient entacher la réputation d’Apple. Cette fois-ci, c’est l’iPhone 14 Plus qui est concerné, avec un dysfonctionnement de sa caméra arrière empêchant l’affichage de l’aperçu.

Face à cette situation, Apple a rapidement réagi en mettant en place un programme de réparation gratuit.

Voir plus d’offres

RED by SFR

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce problème ne concerne pas les premiers iPhone 14 Plus sortis des chaînes de production.

Les appareils touchés ont été fabriqués entre le 10 avril 2023 et le 28 avril 2024, soit des modèles relativement récents. Apple parle d’un « très petit pourcentage » d’appareils affectés, sans donner de chiffres précis. Le bug se manifeste par l’impossibilité d’afficher l’aperçu de la caméra arrière, ce qui rend l’appareil photo pratiquement inutilisable.

Si vous pensez que votre iPhone 14 Plus est concerné, la procédure à suivre est simple. Commencez par vous rendre sur la page d’assistance d’Apple et saisissez le numéro de série de votre appareil.

Si votre smartphone fait partie des modèles défectueux, vous pourrez alors choisir entre plusieurs options de réparation :

Point important à noter : ce programme de réparation est valable pendant trois ans.

Enfin, si vous avez déjà payé pour faire réparer ce problème spécifique, Apple s’engage à vous rembourser les frais engagés.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un jeudi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !