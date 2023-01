Apple TV : désormais, il faut forcément un iPhone ou un iPad pour le configurer

Une mise à jour récente de tvOS, le système d'exploitation des Apple TV, demande aux utilisateurs de se munir d'un iPhone ou d'un iPad pour accepter les nouvelles conditions d'utilisation d'iCloud. Une limitation qui ne passe pas sur les réseaux sociaux.

Un internaute a fait connaître son mécontentement vis-à-vis d’un Apple TV qu’il avait acheté. Depuis quelque temps, son boîtier multimédia lui demande de se munir de son iPad ou de son iPhone pour accepter les nouvelles conditions générales d’utilisation d’iCloud.

Le média anglophone 9to5Mac rapporte la déconvenue d’un certain Chris sur Twitter, qui écrit : « Je possède une Apple TV. Je ne possède pas un seul autre appareil Apple. Pas un. Chaque fois que je démarre l’Apple TV, je reçois cette commande maintenant. » L’invite en question indique : « Acceptez les nouvelles conditions générales en utilisant un appareil connecté à iCloud avec l’identifiant Apple […] Nécessite un appareil exécutant iOS 16 ou une version ultérieure, ou iPadOS 16 ou une version ultérieure. ».

I own an Apple TV.

I own not a single other Apple device. Not one.

Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp

— chris @c@pub.waffle.tech (@hugelgupf) January 16, 2023