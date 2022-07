iPadOS 16 : voici les fonctions dont votre iPad sera peut-être privé

Disponible en bêta publique depuis quelques jours, iPadOS réserve certaines de ses nouvelles fonctions aux iPad équipés d'un SoC Apple M1. Voici les principales fonctionnalités concernées.

Présenté lors de la dernière WWDC, iPadOS 16 est disponible depuis quelques jours en bêta ouverte. L’occasion de découvrir les fonctionnalités dévoilées par Apple en juin, mais aussi de se confronter à celles que la firme a choisi de réserver uniquement aux iPad dotés d’une puce M1.

En l’occurrence, les derniers iPad Pro et le nouvel iPad Air M1, lancé plus tôt cette année, profiteront bien d’une poignée de fonctions exclusives… dont certaines sont très utiles. Faisons le point sur ce que vous allez malheureusement manquer si vous avez un iPad équipé d’un « simple » processeur de série A.

Les iPad M1 vont faire des jaloux avec iPadOS 16…

En tout premier lieu, le Stage Manager présenté en détail lors de la dernière conférence d’Apple est (tout du moins dans l’immédiat) réservé aux iPad Pro M1 et iPad Air M1. Cette fonctionnalité regroupe un bouquet de nouvelles commandes très utiles pour faire de l’iPad un appareil plus pratique en utilisation bureautique. Parmi elles :

Les fenêtres redimensionnables, qui permettent de choisir manuellement la taille idéale pour votre utilisation

La fonction de centrage d’application, pour se concentrer sur une application en particulier sans passer en plein écran

L’accès rapide aux fenêtres et aux applications (les fenêtres des applications sur lesquelles vous travaillez sont alors affichées au centre, et les autres applications sont rangées à gauche, par ordre de dernière ouverture)

Les fenêtres superposées, pour créer des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue

le regroupement d’applications, en faisant glisser des fenêtres sur le côté ou des applications ouvertes depuis le Dock pour créer des ensembles d’applications, consultables par la suite

Autre fonction d’iPadOS 16 destinée aux iPad sous puces M1 : le support amélioré des écrans externes. Les tablettes d’Apple équipées d’un processeur M1 pourront profiter d’un affichage externe en 6K mais aussi de deux fonctions complémentaires :

L’accès aux apps sur l’écran externe

Le glisser-déposer entre l’iPad et l’écran externe

Pour compliquer un peu les choses, notons enfin que certaines fonctionnalités sont exclusives aux iPad Pro M1 de 12,9 pouces. C’est le cas du mode Référence (qui permet de fournir des couleurs de référence pour les normes de couleur et les formats vidéo les plus courants), et du mode Référence avec Sidecar (pour utiliser cette fois l’iPad Pro comme écran de référence secondaire d’un Mac).

À l’inverse, les iPad Pro « classiques » de 2020 (ou ultérieurs) peuvent compter exclusivement sur les modes de détection dans la loupe, des options d’accessibilités présentées en mai par Apple. La version 256 Go de l’iPad Air 2022 M1 est enfin compatible, exclusivement là aussi, avec la fonction d’échange de mémoire virtuelle. Cette dernière permet d’utiliser jusqu’à 16 Go de mémoire en plus, depuis le stockage, pour les applications les plus demandeuses en RAM.

