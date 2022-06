Stage Manager d’iPadOS 16 ne fonctionne pas que sur les iPad M1

9to5Mac révèle grâce au code source d'iPadSO 16 qu'Apple possède un mode interne pour utiliser Stage Manager sur les anciens iPad qui ne sont pas équipés de la puce M1. Cela alors même que la marque avait déclaré que ces iPad manquaient de puissance pour pouvoir utiliser Stage Manager.

Lors de la WWDC 2022, Apple avait annoncé la fonction Stage Manager pour iPadOS 16. Elle améliore le mode multitâche avec un système de fenêtres volantes pouvant accueillir jusqu’à huit applications. Cependant, Stage Manager ne sera disponible, à la sortie officielle d’iPadOS 16, que sur les iPad M1. Le vice-président senior de l’ingénierie d’Apple, Craig Federighi, avait expliqué pourquoi Stage Manager n’était disponible que sur les derniers iPad, invoquant que les anciens n’avaient pas la puissance requise.

Oui, mais voilà, 9to5Mac a fouillé dans le code d’iPadOS 16 et y a trouvé un mode interne à Apple, qui permet d’utiliser Stage Manager sur des iPad qui n’ont pas la puce M1. Le média dit avoir trouvé un paramètre interne baptisé « Chamois » (c’est le nom de code de Stage Manager), qui peut être activé sur des « Legacy Devices », autrement dit des appareils plus anciens. Stage Manager peut donc effectivement fonctionner sur les iPad non M1 compatibles iPadOS 16.

Apple avait déjà fait des tests de Stage Manager sur des iPad plus anciens

9to5Mac rappelle que c’est assez logique, puisque Craig Federighi avait déclaré qu’Apple avait effectivement testé le mode multitâche amélioré sur d’anciens iPad. Il racontait ne pas pouvoir offrir l’expérience qu’Apple souhaitait, faute de performances.

Bien que 9to5Mac ait trouvé ce mode-là, cela ne veut en rien dire que Stage Manager fonctionne sans souci sur d’anciens iPad. Cependant, il est probable que les développeurs d’iPadOS aient encore accès à ce mode pour effectuer des tests.

Apple se moquerait-il de nous ?

Cela fait des années qu’Apple réserve certaines fonctions de ses systèmes d’exploitation pour ses derniers appareils. Dans le cas de Stage Manager, beaucoup se montrent sceptiques quant aux nécessités de performances des iPad pour l’utiliser. Apple met en avant le fait qu’il faille afficher des animations fluides et de belles ombres, mais d’un autre côté Stage Manager est disponible pour les Mac Intel jusqu’à 2017 avec macOS Ventura, comme le note 9to5Mac.

Il est toujours possible qu’Apple fasse machine arrière et décide finalement de rendre disponible Stage Manager sur tous les appareils sous iPadOS16. On pourrait très bien imaginer un mode plus léger sur les anciens iPad, avec une limitation d’applications pouvant être utilisées simultanément. Apple pourrait tout aussi bien désactiver la possibilité d’utiliser un écran externe sur ses anciennes tablettes tactiles pour préserver les performances tout en utilisant Stage Manager.

