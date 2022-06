Avec iPadOS 16, vous pourrez enfin utiliser votre tablette avec un deuxième écran

Apple a annoncé les nouveautés à venir pour iPad avec de nouveaux outils collaboratifs et la possibilité de connecter sa tablette à un écran externe.

Après les nouveautés pour la maison, les nouveaux MacBook ou iOS 16, Apple a également profité de sa conférence WWDC pour présenter les nouveautés pour iPadOS 16, son système d’exploitation prévu pour ses propres tablettes iPad. Des nouveautés qui se concentrent essentiellement sur les usages professionnels.

Outre les nombreuses nouveautés de macOS Ventura et d’iOS 16 également intégrées à iPadOS 16, le constructeur a profité d’un large temps de présentation d’iOS 16 pour aborder les nouveaux outils de collaboration intégrés à son écosystème de produit. Concrètement, iPadOS — comme iOS et macOS — pourront ainsi être utilisés pour lancer une collaboration au sein de documents, de Notes ou de Keynote simplement en appuyant sur l’option de partage et en donnant l’accès aux membres d’une conversation sur Messages. Les différents participants pourront alors accéder au document stocké dans le cloud et le modifier comme c’est déjà possible sur Google Drive par exemple. Il sera également possible de faire de même en partageant un onglet de Safari dans une conversation FaceTime ou Messages pour que les différents participants puissent y avoir accès. Apple a indiqué que de nouvelles APIs allaient être proposées aux développeurs pour qu’ils rendent leurs applications compatibles avec ces outils de collaboration.

Une nouvelle application de tableau blanc collaboratif

Toujours dans le cadre de la collaboration, Apple a annoncé l’arrivée, plus tard dans l’année, d’une nouvelle application. Baptisée Freeform, celle-ci va permettre d’accéder à un grand tableau blanc et de le partager entre différentes personnes pour y prendre des notes, faires des dessins, des schémas ou partager des liens. L’idée n’est cette fois pas sans rappeler ce que propose déjà Microsoft avec Whiteboard.

Mais outre les applications en elle-même, c’est bel et bien du côté de l’affichage que va naître la véritable nouveauté d’iPadOS 16. Les tablettes d’Apple pourront désormais afficher plus facilement plusieurs applications en même temps. Elles seront également compatibles avec les écrans externes. Concrètement, comme avec DeX chez Samsung, vous pourrez connecter directement un iPad à un écran externe pour en étendre l’affichage et interagir avec les deux écrans en même temps.

Du côté de la gestion des fenêtres, la nouveauté principale arrive sous le nom de Stage Manager et va permettre une gestion facilitée du multitâche. Les applications ne prendront désormais plus nécessairement la totalité de l’affichage de l’écran, mais pourront être réduites, redimensionnées et basculées les unes derrière les autres, à l’instar de ce dont on a déjà l’habitude sur un ordinateur Windows ou macOS.

iPadOS 16 est disponible dès ce soir en version bêta pour les développeurs. La version bêta ouverte arrivera en juillet tandis qu’on peut s’attendre à une mise à disposition du grand public à l’automne prochain.

