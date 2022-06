Le MacBook Air M2 est officiel et a droit à un ravalement de façade

Apple a présenté son nouveau MacBook Air, le premier PC de la firme à profiter de la nouvelle puce Apple M2.

Comme attendu, Apple a profité de l’ouverture de sa conférence WWDC pour présenter la nouvelle version de son PC portable d’entrée de gamme, le MacBook Air. Comme au lancement de la puce Apple M1, il y a deux ans, il s’agira du premier ordinateur d’Apple à expérimenter la nouvelle puce ARM de la firme, le nouvel Apple M2.

Ce nouveau MacBook Air M2 va donc profiter de ce changement de puce pour subir un ravalement de façade de la part d’Apple. À l’instar des autres ordinateurs portables de la firme, le MacBook Air M2 va ainsi profiter d’un design plus industriel avec moins de courbe. Les angles sont plus marqués et on se retrouve face à un design bien plus proche de celui du MacBook Pro M1.

Concrètement, cela se traduit également par l’arrivée de la connectique de charge MagSafe sur le MacBook Air M2. En cas de choc ou de prise de pieds dans le câble, la prise magnétique va se déconnecter simplement, sans faire tomber tout le PC avec. Apple annonce par ailleurs un design 20 % plus compact en volume que le dernier MacBook Air M1 avec une épaisseur totale de 11,3 mm. Le poids annoncé est quant à lui de 1,2 kg.

Du côté de l’écran aussi, Apple a revu sa copie. Comme les derniers MacBook Pro, le MacBook Air M2 va ainsi intégrer une encoche en haut de l’écran afin d’héberger la webcam 1080p. L’affichage en lui-même est également agrandi grâce à des bordures plus fines. On va également trouver une diagonale de 13,6 pouces ainsi qu’une luminosité maximale de 500 cd/m², annoncées comme 25 % supérieure à celle du modèle précédent.

Un clavier compatible Touch ID

L’audio et le clavier n’ont pas été mis de côté. Apple a ainsi intégré quatre haut-parleurs compatibles avec l’audio spatial, ainsi que plusieurs micros en beamforming pour capter au mieux votre voix dans un environnement bruyant pour les appels vidéo. Pour le clavier, le MacBook Air M2 profite également de l’intégration de Touch ID avec un lecteur d’empreintes digitales positionné en haut à droite.

MacBook Air M2 oblige, le design se veut particulièrement léger et, surtout, silencieux. On a donc affaire ici à un ordinateur sans ventilateur. De quoi assurer néanmoins une autonomie d’une journée selon Apple, avec 18 heures de lecture vidéo. Il faudra cependant voir comment la puce M2 se comporte en usage réel. Toujours du côté de l’autonomie, le constructeur indique que le MacBook Air M2 pourra profiter d’un système de charge rapide jusqu’à 67 W.

Pour l’heure, on ignore encore à quelle date et à quel prix sera commercialisé le nouveau MacBook Air M2. Il sera décliné en quatre coloris : silver, space gray, starlight et midnight. Aux États-Unis, le MacBook Air M2 sera disponible à 1199 dollars, soit 1121 euros HT.

