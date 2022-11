Test du Dell XPS 13 (9315) : confortable dans ses propres chaussons

Dell. Un acteur qui a gagné ses lettres de noblesse auprès du grand public bien après les avoir déjà gagnés auprès des professionnels. Sa gamme XPS l’a vite propulsé sur le devant de la scène grâce à sa qualité, et le constructeur n’a eu de cesse que de l’améliorer depuis. Le Dell XPS 13 9315 que nous testons aujourd’hui a une spécificité. Une seule. Il adopte la 12e génération d’Intel. Pour le reste ? Bonne question.

Dell XPS 13 (9315) Fiche technique

Modèle Dell XPS 13 (9315) Taille de l'écran 13.4 pouces Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i5-1230U Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne 256 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 199,40 x 13,99 x 295,40 mm Poids 1170 grammes Indice de réparabilité ? 6,9/10 Prix 1 299 € Fiche produit

Dell XPS 13 (9315) Design

Existe-t-il seulement des mots, des tournures, des métaphores qui n’ont pas déjà été utilisées pour décrire le design d’un Dell XPS 13 ? Sorti du Dell XPS 13 Plus que nous avons testé relativement récemment, le constructeur n’est pas connu pour briser les attentes de ses consommateurs. Ce qui n’est pas un mal, puisqu’il pourrait nous déclarer droit dans les yeux : « mais nous avions déjà tout bon dès le départ, pourquoi changer ? », que nous aurions besoin de quelques minutes pour trouver des arguments véritablement convaincants à lui répondre.

Châssis métallisé. Check. Finitions gérées au millimètre. Check. Une élégance sobre, pleine de retenue, qui ne cherche pas le moins du monde à impressionner puisqu’elle sait déjà, au fond d’elle, qu’elle est impressionnante ? Check. Le seul reproche que je n’ai jamais réussi à formuler sur le design d’un Dell XPS 13 a toujours été le même, et je suis la seule personne que je connaisse à avoir cette impression : le revêtement de la coque me fait un effet bizarre sur les pommes de mes mains. Pas constamment, peut-être une fois par jour d’utilisation. Comme si l’ultrabook se chargeait d’une très légère électricité statique qui fait très légèrement vibrer ma peau. Une impression éphémère, mais dérangeante.

Mais laissez-moi encore une fois le souligner : je suis la seule personne que je connaisse à avoir ce « problème ». Et si je le souligne pour la première fois aujourd’hui, c’est bien une preuve de ce que sont réellement ces premiers paragraphes : une tentative de chercher la petite bête sur un ordinateur portable dont la production est aujourd’hui si maîtrisée qu’il est virtuellement parfait. Du moins, pour ce qu’il cherche à accomplir : être un Dell XPS 13.

Clavier et pavé tactile

L’optimisation de l’espace sur les Dell XPS 13 est toujours remarquable. Le clavier est large, les touches bien séparées, mais le constructeur ne fait aucun réel sacrifice pour cela. Du moins… Si on ne compte pas les flèches, dont le haut et le bas doivent se partager un seul espace. Difficile pour moi de le juger tant je ne les utilise jamais. Les switchs eux-mêmes sont ultra rigides, mais n’ont pas une énorme course, faisant que la frappe paraît abrupte. Cependant, Dell réussit à garder le tout silencieux et confortable. Cependant, si vous avez une frappe aussi lourde que la mienne, le clavier pourra vous être moins confortable que le commun des mortels.

Le pavé tactile est une nouvelle fois une petite déception. Non pas pour sa qualité intrinsèque, qui est excellente, mais pour sa taille toujours assez mince par rapport aux tendances du moment. Cependant, Dell choisit tout simplement de privilégier son clavier, ce qui est sûrement un bon trait pour quiconque veut se focaliser sur la bureautique avant toute chose. Ce qui est cohérent pour la marque, n’est-ce pas ?

Connectique

Ce qui l’est moins est cette insistance à nous faire vivre la « dongle life » comme on l’appelle, avec la présence de seulement deux ports sur l’appareil : un USB-C à gauche, et un à droite.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Certes, il s’agit ici de deux ports Thunderbolt 4 qui vous permettront de connecter les périphériques les plus performants (et parfois un peu fou) du marché, mais il n’empêche qu’un port USB A ou un lecteur de carte SD pourrait fait toute la différence sur cette configuration. Le sacrifice semble nécessaire pour réussir à avoir ce design si fin et arrondi sur ce Dell XPS 13, mais il n’empêche.

Webcam et audio

Les couleurs ne sont pas si mal, n’est-ce pas ? Mais évidemment, un capteur 720p ne fera pas de miracle sur la définition et le piquet. Au moins, Dell intègre toujours un capteur Windows Hello permettant la reconnaissance faciale, en prime d’un bouton d’alimentation doublé d’un lecteur d’empreintes. La beauté ? Non, mais la sécurité : oui.

Sur l’audio, Dell a réussi à se placer parmi les meilleurs du marché Windows, et continue sur sa lancée pour ce Dell XPS 13. Si les basses ne sont pas aussi présentes que sur le modèle 15 pouces, qui fait une belle bataille avec les MacBook sur ce créneau, il faut avouer que la signature sonore du Dell XPS 13 est excellente comparée à la majorité. Le petit développe un volume maximal étonnant de puissance et de qualité, qui plus est ! J’ai connu des enceintes Bluetooth avec un pire son.

Dell XPS 13 (9315) Écran

Dans notre configuration de test, la plus accessible proposée par le constructeur, le Dell XPS 13 s’équipe d’une dalle IPS LCD supportant une définition maximale de 1920 x 1200 pixels, soit un ratio de 16:10. Cette dalle supporte un taux de rafraîchissement maximum de 60Hz, très basique donc, et est tactile. Notez que la meilleure option ne débloque qu’une définition 2K avec une couverture du DCI P3 de 90%.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, on peut voir que le constructeur n’a pas cherché à cacher le moindre souci avec son écran. Nous retrouvons bien la couverture sRGB promise de 104,9%, contre 72,3% de l’Adobe sRGB et 74,3 du DCI-P3. La luminosité maximale est mesurée à 490 cd/m², pour un taux de contraste de 1828:1. La colorimétrie n’est cependant pas parfaite, avec une température de couleurs moyenne de 6142K et un Delta E00 moyen de 2,06. Simplement bon.

C’est là justement que l’on ressent une certaine déception. Même en considérant qu’il s’agit du modèle le plus accessible financièrement, il n’empêche que certains autres concurrents comme Asus ont déjà commencé à populariser un taux de rafraîchissement de 90Hz, les dalles OLED ou encore l’optimisation pour le DCI-P3 sur ces catégories de prix. Dell continue simplement sur sa lancée, au mépris de sa concurrence.

Dell XPS 13 (9315) Logiciel

McAfee, vraiment ? Pour le reste, nous avons la suite MyDell habituelle ainsi que le Dell Command Update. Le dernier permet de retrouver les mises à jour des drivers et firmwares liés à votre XPS 13, tandis que le premier vous permet d’activer des options comme le mode ultra performance ou la détection de présence. Cette dernière permet de mettre automatiquement en veille l’ordinateur lorsque vous ne l’utilisez pas activement.

Cette option aura surtout eu l’effet de me faire gratter le haut de ma tête, d’un air ahuri, cherchant à comprendre pourquoi le PC s’éteignait automatiquement à la minute où je m’affaissais dans mon canapé au lancement d’un benchmark. La fonctionnalité sera certainement intéressante dans le milieu professionnel où les fuites d’information n’ont pas lieu d’être.

Dell XPS 13 (9315) Performances

Au cœur de cette révision du Dell XPS 13 se trouve l’Intel Core i5-1230U dans notre version de test. Le dernier SoC Intel à 10 cœurs pour 12 threads pouvant turbo jusqu’à 4,4 GHz. Il est ici soutenu par 16 Go de RAM LPDDR5 à 5200 MHz, et un espace de stockage de 512 Go en PCIe Gen 4.

Benchmarks généraux

On pourrait être déçu par l’absence de Core i7 sur ce modèle cette année, mais nos benchmarks prouvent que Dell a tout simplement fait le bon choix. Le i5-1230U performe en effet au même niveau que le Core i7-1250U intégré au Zenbook 17 Fold cette année, avec un score en single core de 1443 et en multi core de 5324 sous Cinebench R23, et un score global de 4772 sur PCMark 10.

Plus nous les testons, et plus nous pouvons voir que la différence entre les i7 et les i5 sur la 12e génération d’Intel est infime. Cette année, ne vous prenez donc pas la tête sur ce point. Vous aurez de quoi gérer n’importe quelle tâche bureautique, ou tâche créative légère, avec facilité et rapidité. Pour ce qui est du stockage, nous sommes dans les carcans attendus d’un SSD PCIe Gen 4.

Refroidissement et bruit

Le plus gros avantage que l’on peut tirer en tant que constructeur de ne pas changer son design drastiquement est de pouvoir optimiser son refroidissement au maximum. Le Dell XPS 13 en est la preuve, puisque poussé jusqu’à ses derniers retranchements dans des tests synthétiques, il ne vient chauffer qu’à 38°C au clavier et 44.5°C en bas de l’appareil. Cette chaleur est loin d’être dérangeante et se dissipe très efficacement qui plus est.

Dell XPS 13 (9315) Autonomie

Le Dell XPS 13 s’équipe d’une humble batterie 3 cellules de 51Wh, et d’un petit chargeur USB-C de seulement 45W. Ce dernier utilise naturellement la norme Power Delivery, faisant que vous pouvez l’interchanger avec n’importe quel chargeur utilisant cette norme, de manière à charger facilement et simplement le Dell XPS 13 en cas de coup dur.

Sur une utilisation classique, connecté à un bon Wi-Fi 5GHz, avec un petit onglet de musique sur le côté et quelques pauses YouTube peu méritées en écrivant de nombreux articles, on pourra compter sur le Dell XPS 13 pendant environ 9 heures d’utilisation. Un bon score, qui est devenu un simple « bon » score depuis qu’Apple a frappé fort avec ses SoC ARM. Le fait est que vous pourrez compter sur cet ultrabook pendant une bonne journée de travail, mais devrez le brancher avant de vous poser pour Netflix & chill à la maison.

Dell XPS 13 (9315) Prix et disponibilité

Le Dell XPS 13 9315 dans notre configuration de test est vendu au prix recommandé de 1249 euros. Vous pouvez également le retrouver équiper d’un Core i7-1250U à partir de 1359 euros.