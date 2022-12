Test du MSI Modern 15 B12M : recommandation impossible

Tout. À pas cher. C’est fondamentalement ce que nous cherchons tous à avoir dès lors que l’on se met à chercher un nouvel appareil à ajouter à notre usage quotidien. Et pour la grande majorité des consommateurs, il faut faire des sacrifices consentis pour rentrer dans ses frais. C’est ici que le MSI Modern 15 apparaît : une proposition plus accessible comparativement aux autres ordinateurs de la marque, mais qui pourrait satisfaire la grande majorité des consommateurs. Vraiment ?

MSI Modern 15 (B12M) Fiche technique

Modèle MSI Modern 15 (B12M) Taille de l'écran 15.6 pouces Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i7-1255U Puce Graphique (GPU) Intel Iris Xe Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Dimensions 241 x 19,9 x 359 mm Poids 1700 grammes Prix 803 € Fiche produit

La machine est prêtée par MSI pour ce test.

MSI Modern 15 (B12M) Design

La modernité est le mot clef de la campagne de ce MSI Modern 15, comme son nom l’indique d’ailleurs. Pourtant, son châssis ne donne pas vraiment cette impression. Nous avons un ordinateur 15,6 pouces au format très traditionnel bien sûr, assez fin d’ailleurs et plutôt léger à 1,7 kg, qui fait surtout la place au plastique pour pouvoir contenir son prix. Un plastique glossy sur le haut, avec un logo MSI effet miroir, et du plastique texturé sur le bas pour un meilleur grip.

Le MSI Modern 15 n’impressionne pas. Il n’est pas là pour ça, il faut le dire, et il remplit sa place très efficacement. Mais on peut ressentir dans ses finitions qu’il n’est pas tout à fait certain de vouloir danser au bal. C’est particulièrement la charnière de son écran qui est extrêmement frustrante. Si celui-ci peut se poser à plat pour partager ses informations facilement, il a du mal à rester solide sur des angles plus communs. Comprenez que si vous vous levez avec cet ordinateur en main, son écran s’ouvrira à plat immédiatement. C’est terriblement agaçant au quotidien pour un ordinateur portable destiné à être trimballé çà et là, de salle en salle et de lieu en lieu.

Clavier et pavé tactile

Le clavier est l’un des points les plus positifs de l’ordinateur. Pour sa catégorie, le MSI Modern 15 offre un clavier aux touches bien rebondies avec une petite résistance agréable et une bonne distance d’activation. Format 15,6 pouces oblige, vous profiterez même d’un pavé numérique un brin étroit, mais sympathique sur le côté droit de l’appareil. Le clavier est qui plus est rétroéclairé.

Le pavé tactile, bien centré par rapport à la coque, a une bonne glisse et une bonne diagonale pour un pavé en plastique. Il n’arrive pas à impressionner, mais pas non plus à agacer. Au quotidien, il disparaît comme tout bon pavé tactile se doit de le faire.

Connectique

À gauche, on retrouve un port alimentation standard, un port HDMI 2.0, un port USB A 3,2 Gen 2, un port USB C 3,2 Gen 2 et un combo jack. À droite, ce sont deux ports USB A 2.0 et un port microSD.

Cette sélection est… mi-figue, mimolette. D’un côté, nous avons une large sélection de ports. De l’autre, 2 d’entre eux sont limités à l’USB 2.0, aujourd’hui obsolète. Nous manquons également d’un port Thunderbolt 4.0 malgré l’intégration d’un SoC Intel de 12e génération. Moins de ports, mais dans des normes plus récentes, auraient peut-être été plus judicieux.

Webcam et audio

La webcam 720p intégrée ici est parmi les pires que j’ai testés sur ces derniers mois, si ce n’est la pire. Les haut-parleurs sont aussi dans la moyenne basse intégrée à ce genre de configuration, qui serviront bien pour suivre sur le pouce une vidéo quelconque, mais pas tout à fait pour profiter d’un spectacle. Rien d’étonnant ni de bien dommageable pour cette catégorie.

MSI Modern 15 (B12M) Écran

Le MSI Modern 15 est équipé dans notre configuration de test d’une dalle de 15,6 pouces IPS LCD en définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, soit un ratio classique de 16:9. Elle supporte un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz, n’est pas tactile et est traitée anti-reflet.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons observer qu’il s’agit du plus gros sacrifice que MSI a décidé de faire sur cet ordinateur. Il n’y a véritablement qu’un réglage sur cet écran, et il ne brille pas du tout. Nous y trouvons une luminosité maximale de 277 cd/m² qui rendra l’ordinateur impossible à lire en plein soleil. La dalle couvre seulement 61,8 % de l’espace sRGB et 43,8 % de l’espace DCI P3.

Ce n’est pas le pire écran de sa génération. On retrouve tout de même un ratio de contraste de 1480:1, pour une température de couleurs moyenne de 6251K, ce qui n’est pas si mal. Le Delta E00 moyen de 6,23 montre clairement que la colorimétrie n’est pas bonne sur ce MSI Modern 15, qui ne vise pas nécessairement à avoir une bonne colorimétrie ceci étant.

C’est un écran… serviable, potentiellement. Que l’on peut accepter sur l’on se focalise sur un usage bureautique. Mais dans une catégorie toujours plus compétitive, c’est un vrai point noir au tableau.

MSI Modern 15 (B12M) Logiciel

Évidemment, comme beaucoup d’autres, MSI a fait le choix d’intégrer énormément de logiciels publicitaires pour faire en sorte de contrebalancer ses coûts. Ici, c’est Norton Antivirus qui est la star du show, qu’on désinstallera rapidement.

Pour la gestion quotidienne de l’ordinateur, nous avons ici le MSI Center Pro, le logiciel habituel du constructeur. Celui-ci est plutôt bon, avec la possibilité de gérer les performances de l’ordinateur et la longévité de la batterie en quelques clics. Tout y est intégré jusqu’à la mise à jour des pilotes du PC, ce qui est toujours apprécié.

MSI Modern 15 (B12M) Performances

Dans notre configuration de test, le MSI Modern 15 s’équipe du Intel Core i7-1255U, un SoC de 12 génération à 10 cœurs — 2 performances et 8 efficients — pouvant turbo jusqu’à 4,7 Ghz que nous avons déjà testé de multiples fois dans l’année. Il est couplé à 16 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz, et un espace de stockage de 512 Go en PCIe Gen 3.

Pas de DDR5 donc, et de la DDR4 relativement lente de nos jours, pour une mémoire de stockage en Gen 3 alors que la Gen 4 est aujourd’hui bien démocratisée.

Benchmarks généraux

Pas de mauvaise surprise sur ce point. Nous avons des tonnes de points de comparaison sur le Intel Core i7-1255U, et les scores de 8942 points en multicœurs et 1658 points en monocoeur sont exactement ce qu’on attendait de la configuration. Le tout pour là encore un score attendu de 5240 points sur PCMark 10.

L’espace de stockage est lui aussi plutôt dans les carcans de ce qu’on attend d’une mémoire Gen 3. C’est surtout l’absence de la Gen 4 qui est une déception ici.

Refroidissement et bruit

Le MSI Modern 15 n’est pas un ordinateur chaud, et n’est pas non plus un ordinateur bruyant. Il est plus ou moins dans les carcans de ce que l’on imagine lorsque l’on parle d’un PC portable : ce petit bruit léger de ventilateur qui n’est pas gênant, cette petite chauffe qui nous indique que la machine travaille fort sans pour autant être inquiétante.

MSI Modern 15 (B12M) Autonomie

Le MSI Modern 15 est équipé d’une simple batterie de 39,3 Wh dont on n’attendait pas grand-chose, et qui n’est effectivement pas tout à fait capable d’offrir une autonomie énorme. Dans notre usage journalistique, soit sensiblement le même que l’utilisateur moyen en termes de logiciels utilisés et de tâches réalisées, le MSI Modern 15 tient en moyenne 6 heures d’utilisation. Ça n’est pas beaucoup lorsque l’on parle d’une machine qui se veut être dédiée à la bureautique en 2022.

La plus grande déception d’usage vient de son bloc d’alimentation. À seulement 65W, il aurait mérité d’être un simple bloc USB-C PowerDelivery, d’autant que le port intégré à la machine est compatible.

MSI Modern 15 (B12M) Prix et disponibilité

L’appareil est d’ores et déjà disponible en France. Le prix de départ recommandé pour le MSI Modern 15 dans sa plus petite configuration est de 949,99 euros.