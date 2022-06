Pourquoi le Stage Manager d’iPadOS 16 ne sera disponible que sur les iPad M1

Si on voit l'arrivée de la fonction Stage Manager sur iPadOS 16 qui vient améliorer le multitâche, elle ne sera réservée qu'aux iPad avec une puce M1. Un responsable de l'ingénierie logicielle d'Apple revient sur le choix de son entreprise.

iPadOS 16 a été annoncé durant la conférence WWDC 2022 d’Apple il y a quelques jours. L’un des changements importants apportés par la mise à jour est l’amélioration du mode multitâche avec Stage Manager. Seulement voilà, ce mode qui permet d’afficher plusieurs fenêtres d’applications en même temps se limite aux iPad M1. Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie d’Apple est revenu là-dessus en répondant aux questions de TechCrunch.

Des limitations techniques et un soin apporté à Stage Manager

Selon lui donc, il fallait garantir que la fonctionnalité réponde aux exigences d’Apple en matière de « réactivité et d’interactivité ». Pour cela, il faut que « lorsque vous ajoutez plusieurs applications en jeu et de grandes quantités d’espace sur l’écran, vous devez vous assurer que l’une de ces applications peut répondre instantanément au toucher ». Seuls les iPad M1, par les performances qu’ils offrent, permettent de répondre à ces critères. « Maintenant que nous vous permettons d’avoir jusqu’à quatre applications sur un panneau plus quatre autres […] nous n’avons tout simplement pas cette capacité sur les autres systèmes ».

Apple a donc restreint Stage Manager dans un souci de soin de l’expérience utilisateur (UX), quitte à priver ses utilisateurs de certaines fonctions. Cette UX ne peut être mauvaise si elle est tout bonnement absente, Apple n’a pas tort là-dessus, mais ça reste discutable. L’ingénieur déclare : « Je veux dire, nous aimerions le rendre disponible partout où nous le pouvons. Mais c’est ce qu’il faut. C’est l’expérience que nous allons mener dans le futur. Nous ne voulions pas limiter notre conception à quelque chose de moindre, nous établissons la référence pour l’avenir ».

Craig Federighi précise aussi que parce que ces iPad prennent en charge les fonctionnalités d’affichage externe grâce au port Thunderbolt, l’utilisation d’un écran externe n’est disponible que pour les iPad M1. Les performances des dernières tablettes tactiles d’Apple ont aussi joué dans la balance.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.