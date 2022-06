Apple macOS Ventura annoncé : votre Mac va se rapprocher de l’iPhone et s’inspirer de Gmail

Apple a révélé que la prochaine édition du système d'exploitation Mac s'appellera macOS Ventura. Cette version de macOS comporte de nombreuses fonctionnalités ainsi que quelques améliorations, dont Stage Manager, qui aide à gérer les fenêtres ouvertes.

Comme prévu , le nouveau macOS Ventura est un raffinement du système d’exploitation des Mac. macOS 13 ne va clairement pas révolutionner votre usage du Mac. Si vous avez uniquement retenu que cette nouvelle version permet d’utiliser les caméras d’un iPhone en webcam… c’est dommage, car il y a beaucoup à dire.

La webcam de l’iPhone

« Grâce à la puissance de Continuity« , explique Apple, « votre Mac peut automatiquement reconnaître et utiliser l’appareil photo de l’iPhone lorsqu’il se trouve à proximité – sans avoir besoin de le déverrouiller ou de le sélectionner.« . C’est vrai que la démo peut faire sourire avec cette photo. On aurait préféré qu’Apple équipe ses anciens Mac avec de meilleures caméras… mais vous pouvez également utiliser la caméra ultra-large de l’iPhone pour activer Desk View, qui affiche simultanément le visage de l’utilisateur et une vue aérienne de son bureau. Pratique.

Stage Manager pour faire aider les bordéliques

Apple a également fait évoluer l’interface dédiée aux fenêtres ouvertes, ça s’appelle Stage Manager. Cette fonction organise automatiquement les applications et les fenêtres ouvertes afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur leur travail et tout voir d’un seul coup d’œil.

La fenêtre actuelle est affichée en évidence au centre, et comme vous le voir ci-dessus, d’autres fenêtres ouvertes apparaissent sur le côté gauche afin que l’on puisse basculer rapidement et facilement entre les tâches. Les utilisateurs peuvent également regrouper des fenêtres lorsqu’ils travaillent sur des tâches ou des projets spécifiques nécessitant différentes applications. Cette nouvelle fonction est ajoutée à Mission Control et Spaces, avec la barre de raccourcis toujours sur le bas de l’écran qui a été simplifiée. Et pour terminer… cette fonction est compatible avec les écrans externes.

Oh une fonction pour moi qui ai toujours un bronx pas croyable sur mon fond d’écran : Stage Manager pour ouvrir et gérer plusieurs apps ensemble, par groupe. L’affichage est plus clair. #wwdc2 pic.twitter.com/yhdHwOH4Tr — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) June 6, 2022

La fonction Handoff arrive désormais sur FaceTime. Concrètement, vous pouvez démarrer un appel FaceTime sur votre iPhone et de le transférer de manière transparente vers un autre appareil Apple à proximité.

Apple nous a promis un Safari encore plus léger et sécurisé… mais la fonction la plus marrante est une nouvelle façon puissante pour les utilisateurs de naviguer ensemble : avec les groupes d’onglets partagés, les amis, la famille et les collègues peuvent partager leurs sites préférés dans Safari et voir les onglets que les autres consultent en direct. Vous pourrez donc naviguer sur le web comme si vous travailliez tous sur un même document Google Docs.

D’ailleurs, Safari prend également en charge passkeys (clé de sécurité). Finis les mots de passe, Apple intègre des clés numériques uniques qui restent sur l’appareil et ne sont jamais stockées sur un serveur Web, avec comme objectif de simplifier la connexion en utilisant Touch ID ou Face ID pour la vérification biométrique, et iCloud Keychain pour la synchronisation sur Mac, iPhone, iPad et Apple TV avec un chiffrage de bout en bout.

Mail copie Gmail

Si vous utilisez l’application Mail, Apple a amélioré le système de recherche pour fournir des résultats plus pertinents, précis et complets. Mail va chercher les e-mails récents, les contacts, les documents, les photos, etc., le tout avant même de commencer à taper. Vous pourrez également programmer des e-mails et même annuler l’envoi après avoir appuyé sur envoyer… Mail détecte désormais si des éléments tels qu’une pièce jointe ou un destinataire en copie sont absents de leur message.

Il y a aussi des rappels pour revenir à un message à une date et une heure particulières, ainsi que des suggestions automatiques pour suivre un e-mail s’il n’y a pas eu de réponse. Bref, Mail ressemble à Gmail.

Nouveau Spotlight plus puissant et pratique

La recherche intégrée dans macOS, Spotlight pour les intimes, a également été refaite. Vous pouvez désormais trouver des images dans la photothèque, dans tout le système et sur le Web. Spotlight recherche les photos par emplacement, personnes, scènes ou objets, et Live Text permet de rechercher par texte dans les images. Comme avec Siri, vous pourrez même démarrer un minuteur, créer un nouveau document ou exécuter un raccourci.

Enfin, Spotlight inclut désormais des résultats riches pour les artistes, les films, les acteurs et les émissions de télévision, ainsi que les entreprises et les sports.

Ce n’est pas tout… puisque les applications Météo et Horloge, celles sur iPhone, ont été optimisées pour Mac. Il y a de nombreux autres plus petits changements comme un relifting des menus de paramètres, Apple promet que cette nouvelle interface sera plus facile à naviguer et devrait se rapprocher des OS de l’iPhone et de l’iPad.

Il y a également des nouveautés du côté de Metal 3… un peu d’espoir pour les macophiles qui rêvent de jouer avec leur machine.

Disponibilité et compatibilité

La version bêta pour les développeurs de macOS Ventura est disponible au sein du programme pour développeurs Apple à partir d’aujourd’hui. Une version bêta publique sera disponible en juillet sur beta.apple.com. Quant à la version finale, elle sera disponible cet automne sous forme d’une mise à jour logicielle gratuite.

Comme vous pouvez le voir, la compatibilité a été limitée :

les iMac 2017 et plus récents ;

les MacBook Air 2018 et au-delà ;

les MacBook Pro 2017 et plus récents ;

le Mac Pro 2019 ;

les Mac mini 2018 et plus récents ;

les MacBook 2017.

Tous les Mac de 2015 et 2016 sont donc hors-jeu, Apple a restreint bien plus l’accès à son nouvel OS que la précédente version.

