Apple Metal 3 : des meilleurs graphismes et des jeux plus rapides

Apple a mis à jour son API graphique Metal en version 3. De nouvelles fonctionnalités ont été présentées pour améliorer les graphismes et les temps de chargement.

L’API Metal d’Apple (qu’on peut comparer à l’API Vulkan sous Android) a été conçue pour améliorer les graphismes et le rendu 3D des jeux et applications sous macOS et iOS. Apple vient de lever le voile, à l’occasion de la WWDC 2022, sur Metal 3, la dernière version de son API bas niveau.

Une meilleure qualité graphique

Deux nouveautés ont été abordées par Apple. La première, c’est la fonction MetalFX Upscaling. Celle-ci va permettre aux développeurs de proposer des scènes riches visuellement tout en étant moins gourmandes pour le processeur et la puce graphique. Cela est rendu possible une mise à l’échelle de la définition des images (upscaling) ainsi que l’application d’un antialiasing pour ne pas subir de phénomènes désagréables visuellement.

Des jeux plus rapides

La seconde nouveauté permet quant à elle de réduire le temps de chargement des scènes dans les jeux vidéo. Ces derniers vont pouvoir tirer parti de l’API pour accéder plus rapidement aux données présentes sur le stockage de l’appareil.

Deux nouveaux jeux à venir

Apple en a profité pour annoncer l’arrivée de deux jeux sous macOS : Resident Evil Village et No Man’s Sky. Celui-ci fera également son arrivée sur l’iPad.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.