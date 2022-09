Emoji 15, animations, personnalisation : Google annonce de belles choses pour les émojis

Pour le lancement de Emoji 15.0 par Unicode, Google en profite pour présenter plein de nouveautés propre à son écosystème.

En préparation depuis plusieurs mois, le nouveau set d’émoji avec Emoji 15.0 a été finalisé par Unicode le mardi 13 septembre.

Google accompagne ce lancement avec sa propre vision des nouveaux émojis et des améliorations à noter.

Les nouveaux émojis

La première annonce est l’ajout des nouveaux émoji dans l’écosystème Google et Android. On va donc bientôt retrouver les nouveaux cœurs rose, bleu et gris, ou encore l’oie, l’âne et le visage se faisant secouer.

Dans les émojis que l’on pressent rapidement devenir des favoris, il y a les deux mains formant un « high five » ou l’émoji aile, permettant de faire voler les cochons, en attendant les aéroports.

Des émojis animés et dansants

L’autre grande nouveauté c’est l’ajout d’une collection d’émojis animés. Difficile de savoir si ce nouveau format sera réellement adopté puisqu’il est propre à l’écosystème Google, mais vous devriez au moins les apercevoir dans Google Messages

Seule une partie des émojis a été animée par les équipes de Google. Pour le reste, il faudra patienter et espérer que la firme poursuit sa démarche.

Plus de personnalisation

Les émojis de Google utilisent désormais un nouveau format de police appelé COLRv1. Il permet notamment de facilement personnaliser les couleurs des émojis.

Google a donné l’exemple de l’émoji canard avec différentes teintes pour le plumage.

Pour personnaliser facilement les émojis, il faudra soit utiliser le clavier Gboard sur mobile, ou utiliser un site très pratique permettant d’accéder à la Emoji Kitchen.

Malheureusement, une fois personnalisés, ces émojis ne sont plus que des images à partager comme des stickers. Ils ne s’intègrent pas aussi bien que des émojis faisant partie du standard Unicode.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.