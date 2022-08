Utilisez la meilleure fonction de Gboard sur PC grâce à ce site

Il existe un site web permettant d'explorer toutes les combinaisons d'émojis disponibles sur Gboard via la fonction Emoji Kitchen. Il s'agit là d'un moyen efficace d'utiliser cette option du clavier de Google sur un PC.

Si vous utilisez Gboard, il y a de bonnes chances que vous ayez déjà croisé Emoji Kitchen. Certes, évoqué comme ça, de but en blanc, le nom de cette fonction ne vous parle peut-être pas, mais elle est pourtant très mise en avant et facile d’accès sur le clavier de Google. En effet, depuis 2020, vous pouvez fusionner des émojis pour en créer un nouveau, parfois plus beau, souvent perturbant et toujours plus loufoque.

Pour ce faire, ouvrez une application de messagerie (WhatsApp, Messenger, Slack…) et rendez-vous dans la rubrique du clavier Gboard dédiée aux émojis. ll faut ensuite en sélectionner deux (ou deux fois le même) pour qu’Emoji Kitchen vous propose une création assez décalée mixant les deux émotions choisies — même si elles sont a priori incompatibles –, ou en accentuant un émoji si vous avez appuyé deux fois sur le même. Exemple : en utilisant deux fois le visage qui pleure de rire, vous obtiendrez un visage qui pleure de rire et dont les larmes pleurent elle aussi de rire. Vous suivez ?

La fonctionnalité semble bien appréciée par les utilisateurs qui la connaissent et Emoji Kitchen a ainsi droit à quelques mises à jour ici et là pour augmenter le nombre de possibilités. Rappelons que les combinaisons que vous créez sont envoyé dans un format image. Si cette option vous fait bien rire et que vous avez quelques minutes à perdre, sachez qu’il existe carrément un site pour tester toutes les combinaisons d’émojis disponibles sur Gboard.

Utilisez Emoji Kitchen de Gboard sur PC

Le site en question, emoji.supply/kitchen, n’a absolument rien d’officiel, mais il est très complet et assez facile à prendre en main. Sélectionnez les duos d’émojis que vous souhaitez en cliquant dessus et le site vous indiquera les résultats que vous obtiendrez sur Gboard. C’est rigolo et sans prise de tête. À cet égard, il y a de bonnes chances que n’utilisiez ce site qu’une ou deux fois, histoire d’explorer un petit peu la richesse d’Emoji Kitchen sans avoir à lancer une application de messagerie compatible avec cette fonctionnalité.

Toutefois, on peut aussi voir ce site comme un moyen d’utiliser Emoji Kitchen depuis un ordinateur. Combinez vos émojis, faites un clic droit sur le résultat et enregistrez-le au format PNG. Vous avez désormais un fichier image que vous pouvez envoyer depuis un PC sur la messagerie ou le réseau social de votre choix.

Les personnes les plus déterminées utiliseront peut-être ce site non officiel — créé par Nicholas Jitkoff et dont le code source est disponible sur GitHub — pour mémoriser tranquillement plein de combinaisons. Il ne reste plus qu’à souhaiter longue vie à Emoji Kitchen.

