Voici vos prochains émojis préférés

À l'approche de la première journée mondiale de l'émoji où seront soumis à approbation les prochains émojis qui arriveront sur nos smartphones, certains se dévoilent.

La prochaine version d’Unicode sera bientôt déployée. Il s’agit d’un standard géré par le consortium du même nom qui permet de garantir la bonne compatibilité des écrits (accents, ponctuation, etc.) entre les différents appareils et systèmes d’exploitation. Parmi ce qu’encadre Unicode, il y a les émojis. Le consortium prépare donc Emoji 15.0 qui devrait être déployé prochainement.

L’occasion d’y ajouter de nouveaux émojis qui devraient être ajoutés vers la fin d’année ou début 2023.

Les prochains émojis sur nos smartphones

Le site Emojipedia documente depuis plusieurs années les émojis et prépare les designs de ceux qui s’ajoutent au fur et à mesure au standard Unicode. Cette année encore, de nouveaux émojis pourraient être ajoutés.

Les exemples montrés sur cette image ont été créés par Emojipedia ; ce n’est qu’une vision de ce à quoi ils pourraient ressembler. Les conceptions réelles pourraient être différentes et certains émojis pourraient être modifiés d’ici à leur déploiement.

On trouve dans la liste :

Visage tremblant

Cœur bleu clair

Cœur gris

Cœur rose

Main qui pousse vers la droite (avec plusieurs déclinaisons de couleur de peau)

Main qui pousse vers la gauche (avec plusieurs déclinaisons de couleur de peau)

Orignal

Âne

Aile

Oie

Méduse

Gingembre

Jacinthe

Cosse

Éventail

Peigne

Maracas

Flûte

Signe khanda (symbole du sikhisme)

L’émojii cœur rose semble d’ailleurs répondre à une demande récurrente depuis plusieurs années de la part d’internautes, selon les évaluations du site. Par ailleurs, on comptera trente nouveaux émojis (en comptant les différentes couleurs de peau), ce qui est bien plus faible que les autres années. Dysfonctionnement ou arrivée à maturité d’Unicode ? Nous n’en savons pas plus. À titre de comparaison, Emoji 14.0 comptait 112 recommandations. Emojipedia fait aussi remarquer que « pour la toute première fois, il n’y a pas de nouveaux émojis de personnes dans ce lot de recommandations ».

Quand est-ce que les nouveaux émojis vont arriver ?

En septembre prochain, lors de la journée mondiale des émojis, ces émojis seront soumis à l’approbation. Certains pourraient donc ne pas se retrouver dans le standard Unicode, mais comme le fait remarquer Emojipedia, « la plupart présentés pour approbation sont historiquement confirmés ».

Selon le site, on peut s’attendre « à voir certaines entreprises proposer un support emoji précoce fin 2022, et la majorité des mises à jour auront lieu au premier semestre 2023 ».

