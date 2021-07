Troll, toboggans et batterie faible : les nouveaux émojis de 2022 sont dévoilés

La liste des émojis proposés pour la version 14 est finalisée. Elle sera validée en septembre pour une disponibilité sur certains appareils d'ici la fin de l'année 2021.

Vous êtes-vous déjà demandé comment un smartphone Android et un iPhone sont capables de comprendre les émojis entre eux, tout en les affichant selon leur propre design ? C’est grâce au standard Unicode, qui permet ainsi de définir de manière standard la liste des émojis, qui peuvent ensuite être compris et affichés sur différentes plateformes, comme Android, iOS et Windows, mais aussi Facebook et Twitter.

Le consortium Unicode valide ainsi de manière fréquente la liste des nouveaux émojis à déployer. La prochaine version, à savoir Unicode 14.0, embarquera Emoji 14.0, qui apportera avec elle son lot de nouveautés.

Des émojis inclusifs

La plupart des nouveaux émojis proposés ont trait avec diversité. Nous devrions ainsi retrouver de nombreuses combinaisons d’émojis se serrant la main, avec différentes variations de couleur de peau.

Plusieurs émojis inclusifs seraient également de la partie, comme notamment celui représentant une personne enceinte, qui sera décliné en version neutre et également masculine. De même, l’émoji représentant un(e) prince(sse) sera proposé en version neutre, avec différentes variations de couleur de peau.

En plus de ces nouveautés, des émojis inédits devraient également faire leur apparition, notamment une flopée représentant des visages en tous genres, comme un visage qui fond, un personnage au garde-à-vous, un visage en pointillé, un autre sur le point de pleurer, etc. De même, nous devrions désormais avoir droit à des émojis de lèvres mordues, corail, boule à facettes, troll, bouée, nid, rayons X, bulles, carte d’identité, liquide versé, récipient, toboggans, roue, et même batterie faible.

Un processus de validation chronophage

Avant d’être validée et déployée, une liste de « candidats » doit être définie. C’est donc cette liste qui est désormais finalisée et sera approuvée en septembre. Bien que certains émojis puissent être modifiés ou supprimés de la liste, aucun ne pourra être ajouté. On peut ainsi penser que la majorité d’entre eux se retrouveront sur nos appareils prochainement.

Une fois la liste approuvée par le consortium Unicode, les différentes plateformes devront inclure cette mise à jour afin de proposer ces nouveaux émojis aux utilisateurs. La première pourrait débarquer dès la fin de l’année 2021 sur un smartphone Pixel, mais il faudra attendre le début, voir mi-, 2022 pour retrouver les Emoji 14.0 sur la plupart de nos appareils.

En effet, en plus d’avoir à implémenter la mise à jour, la plupart des plateformes préfèrent adapter le design des émojis. C’est pour cette raison qu’un émoji a une apparence différente sur Android, iOS, Windows et même Facebook. Certains fabricants, comme Samsung, aiment également modifier le design des émojis pour les adapter à leur charte graphique, repoussant encore plus la disponibilité de ceux-ci.

D’ici là, vous pouvez influencer la sélection finale des prochains émojis, en votant pour votre émoji préféré, lui permettant d’être mis en avant et potentiellement d’être effectivement sélectionné pour la liste finale, qui sera approuvée en septembre.