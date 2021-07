Windows, Teams, Office… Voici un aperçu des 1800 nouveaux émojis qui arriveront en fin d’année

Microsoft annonce une refonte complète de ses émojis. Ceux-ci passent de la 2D à la 3D, et ils adoptent au passage des couleurs très vives et saturées. Ils seront disponibles sur Windows d'ici la « saison des fêtes ».

Après avoir teasé le retour de Clippy, le trombone facétieux d’Office 97, Microsoft a annoncé dans The Verge la refonte complète de tous ses émojis. Le dernier lifting complet de ses émojis datait de 2016.

Microsoft a opté pour un design tout en 3D, avec un fort accent du côté des couleurs vives et saturées. Par rapport à l’ancien design, il faut bien l’admettre, c’est le jour et la nuit, et les émojis ont beaucoup plus de vie.

Au total, ce sont près de 1800 nouveaux émojis qui débarquent sur les services de Microsoft. Vous les retrouverez donc sur Windows, mais aussi Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), ou encore Teams, la messagerie instantanée de Microsoft, qui sera installée nativement dans Windows 11.

Le trombone coulisse

Et pour l’occasion, Clippy remplacera bien l’émoji trombone. Il a bien sûr été entièrement redesigné pour lui ajouter encore plus de personnalité. « J’ai grandi en utilisant Clippy, et cela semblait juste être un petit « easter egg » amusant », confie Claire Anderson à The Verge. Chez Microsoft, elle est un peu l’Emoji-ologiste. « Nous avons tous imaginé ce plaisir lorsque vous mettez le trombone dans un produit Microsoft et que tout à coup, vous obtenez cette dose de nostalgie. »

Le passage à la 3D crée une sacrée différence. Et ce choix n’a pas été fait au hasard : « Nous avons opté pour des designs en 3D plutôt qu’en 2D et choisi d’animer la majorité de nos emoji », détaille la spécialiste. Près de 900 d’entre eux seront également animés dans des produits dédiés au monde du travail comme Microsoft Teams.

Vous l’aurez probablement constaté si vous pratiquez le télétravail avec vos collègues, l’emploi d’émojis s’est considérablement démocratisé dans certains métiers, et Microsoft en est bien conscient. La firme de Redmond affirme avoir travaillé à « repenser les expressions graphiques du professionnalisme ».

« Un outil de communication important »

« Parce qu’il n’est pas facile pour tout le monde d’être enjoué ou très expressif, les émojis sont les petits auxiliaires parfaits », ajoute Anderson. « Loin d’être frivoles ou ornementaux, ils sont des extensions de notre propre humanité et un outil de communication important. »

Pour créer un sentiment de cohérence entre les 1888 émojis, la directrice artistique explique que son équipe a utilisé « nous avons utilisé des formes géométriques simples comme base pour chaque émoji de notre nouveau style. L’émoji pieuvre met vraiment cela en évidence ; au lieu d’une représentation plus anatomique, nous l’avons construit à partir de cercles et de demi-cercles pour lui donner plus de personnalité. »

Ces nouveaux émojis sont d’ores et déjà en ligne sur Flipgrid. Ils seront disponibles sur Teams et Windows à la « saison des fêtes », soit entre décembre et janvier. Ils arriveront ensuite sur Yammer, Outlook et d’autres au cours de l’année 2022.